Maria Prażuch-Prokop bawiła się na ślubie w Tajlandii. Jej odważna kreacja przyciągnęła uwagę gości

Była partnerka znanego prezentera telewizyjnego spędza właśnie urlop w egzotycznej Tajlandii. Podczas tego wyjazdu Maria Prażuch-Prokop gościła na uroczystości weselnej swoich znajomych, a na tę okazję wybrała niezwykle wyrazistą i śmiałą kreację, która od razu przyciągała spojrzenia.

Maria Prażuch-Prokop zdobyła popularność jako joginka i specjalistka od medytacji

Przez długi czas rozpoznawalność Marii Prażuch-Prokop opierała się niemal wyłącznie na jej związku z popularnym dziennikarzem. Sytuacja uległa zmianie po głośnej informacji o zakończeniu ich wieloletniej relacji. Zainteresowanie mediów oraz internautów jej osobą drastycznie skoczyło w górę, a dziś jej profil przyciąga uwagę ponad stu tysięcy obserwatorów. Była żona Marcina Prokopa wykorzystuje tę popularność do promowania zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej. Głównym obszarem jej zawodowej działalności jest organizacja profesjonalnych zajęć z jogi, a także warsztatów uczących prawidłowego oddychania.

Była żona Marcina Prokopa zachwyca na zdjęciach z wesela w Tajlandii

Instruktorce jogi od wielu dni towarzyszą azjatyckie krajobrazy, a swoimi podróżniczymi doświadczeniami aktywnie dzieli się w sieci. Wśród publikowanych przez nią materiałów znalazła się również relacja z zaślubin jej bliskich znajomych. Młoda para zdecydowała się na tradycyjny tajski rytuał. Tego typu ceremonia dla osób tej samej płci jest tam możliwa od początku 2025 roku, kiedy to Tajlandia oficjalnie usankcjonowała takie związki, zapisując się w historii jako pierwsze państwo w tym regionie Azji.

Kreacja celebrytki na tę specjalną uroczystość składała się z długiej sukni w odcieniu stonowanego fioletu, charakteryzującej się głębokim wycięciem na dekolcie oraz wysokim rozporkiem odsłaniającym udo. Dodatkowo spod materiału widoczne były fragmenty zawiązywanego stroju plażowego, co tworzyło niecodzienne połączenie wieczorowej elegancji z wakacyjną swobodą. Całość dopełniały sandały w złotym kolorze oraz klasyczna, ciemna torebka luksusowej marki Chanel. Oprócz pamiątkowych fotografii w gronie znajomych, kobieta zamieściła również w sieci krótki filmik, na którym widać radosny pocałunek z jedną z koleżanek. Zobaczcie sami!

