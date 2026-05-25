26 maja to nie wszystko. Sprawdź, kiedy wypada Dzień Matki w innych krajach

W Polsce sprawa jest prosta – Dzień Matki to jedna z tych dat, które każdy z nas ma zapamiętane na stałe. 26 maja to moment, w którym kwiaciarnie pękają w szwach, a dzieci przygotowują laurki i prezenty. W 2026 roku święto to wypadnie we wtorek. Warto jednak wiedzieć, że polskie podejście do tego święta, czyli przypisanie go do konkretnego dnia w kalendarzu bez względu na układ tygodnia, jest w skali świata raczej wyjątkiem niż regułą.

26 maja to nie wszędzie Dzień Matki. Kiedy świętujemy w 2026 roku?

Dla wielu osób zaskoczeniem może być fakt, że obchody Dnia Matki na świecie są rozciągnięte niemal na cały rok. Pierwsze kraje świętują już w lutym, podczas gdy ostatnie robią to dopiero w grudniu. Ta różnorodność wynika z odmiennych tradycji religijnych, historycznych, a czasem nawet specyfiki lokalnych uwarunkowań. Wiedza o tym, kiedy wypada to święto w innych państwach, staje się kluczowa dla tysięcy Polaków, których rodziny mieszkają poza granicami kraju.

Większość państw na świecie nie zdecydowała się na sztywną datę tak jak Polska. Zamiast tego stosują one system ruchomy, zazwyczaj oparty na konkretnej niedzieli danego miesiąca. Dzięki temu Dzień Matki jest tam zawsze dniem wolnym od pracy, co sprzyja rodzinnym spotkaniom i wspólnym obiadom. Najpopularniejszym terminem jest maj, ale tydzień, w którym składa się życzenia, zależy od lokalnej kultury i historii danego regionu.

Amerykańska tradycja: druga niedziela maja

Największa grupa państw, w tym USA, Kanada, Australia, a także nasi sąsiedzi – Niemcy, Ukraina i Czechy – obchodzi Dzień Matki w drugą niedzielę maja. W 2026 roku ta data wypada 10 maja. Jest to obecnie najbardziej rozpowszechniony termin na świecie, który zawdzięczamy tradycji płynącej ze Stanów Zjednoczonych. To właśnie tam na początku XX wieku Anna Jarvis walczyła o ustanowienie oficjalnego dnia honorującego matki, co ostatecznie przypieczętował prezydent Woodrow Wilson w 1914 roku. Amerykański model świętowania mocno wpłynął na globalną popkulturę, dlatego wiele osób błędnie zakłada, że majowa niedziela jest terminem uniwersalnym dla wszystkich krajów, co może prowadzić do pomyłek.

Wielka Brytania i Irlandia – dlaczego tak wcześnie?

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja na Wyspach Brytyjskich. W Wielkiej Brytanii oraz Irlandii odpowiednik Dnia Matki, zwany Mothering Sunday, jest nierozerwalnie związany z kalendarzem chrześcijańskim. Przypada on zawsze w czwartą niedzielę Wielkiego Postu. W związku z tym, że Wielkanoc jest świętem ruchomym, data Dnia Matki zmienia się tam drastycznie każdego roku. W 2026 roku obchody te wypadają wyjątkowo wcześnie, bo już 15 marca.

Tradycja ta ma głębokie korzenie sięgające średniowiecza. W tamtych czasach była to niedziela, w której służba otrzymywała wolne, aby móc odwiedzić swój „kościół matkę” (macierzystą parafię) oraz swoją rodzinę. Dziś religijny aspekt nieco wyblakł, ale termin pozostał niezmienny. Dla licznej Polonii w UK to ważna data – często zdarza się, że mamy mieszkające na Wyspach otrzymują życzenia dwukrotnie: raz w marcu według lokalnego kalendarza i drugi raz w maju, zgodnie z polską tradycją.

Europejski miszmasz: Od Hiszpanii, przez Francję, po Norwegię

Europa pod względem dat Dnia Matki jest niezwykle barwna. Norwegia jest prawdziwą rekordzistką – tam święto to obchodzi się najwcześniej na kontynencie, bo już w drugą niedzielę lutego. Historycznie termin ten miał ułatwiać świętowanie w mroźne, zimowe dni, kiedy lokalna społeczność i tak spędzała czas głównie w domowym zaciszu, co sprzyjało budowaniu rodzinnego ciepła.

Z kolei w Hiszpanii i Portugalii Dzień Matki celebruje się w pierwszą niedzielę maja, co w 2026 roku oznaczało datę 3 maja. Wybór tego terminu nie jest przypadkowy – maj w tradycji katolickiej tych krajów jest miesiącem maryjnym, więc połączenie święta wszystkich matek z kultem Maryi było naturalnym krokiem.

Ciekawym przypadkiem jest Francja, gdzie Fête des Mères jest uregulowane ustawowo od 1950 roku. Zazwyczaj przypada na ostatnią niedzielę maja. W 2026 roku będzie to 31 maja. Francuzi przesuwają to święto na początek czerwca tylko wtedy, gdy data pokrywa się z Zesłaniem Ducha Świętego, ale w 2026 roku taka kolizja nie występuje. Dzięki temu maj zakończy się tam pięknym akcentem dedykowanym wszystkim mamom.

Po co nam znajomość tych dat?

W dobie globalizacji i częstych migracji, znajomość lokalnych dat Dnia Matki to coś więcej niż ciekawostka. To wyraz szacunku dla kultury, w której żyją nasi bliscy, oraz praktyczne ułatwienie. Dzięki temu wiemy, kiedy w danym kraju kwiaciarnie mogą być oblegane, a kurierzy mieć więcej pracy przy doręczaniu upominków. Często Polacy mieszkający za granicą celebrują ten dzień dwa razy, co jest wspaniałą okazją do częstszego kontaktu z rodziną.

Niezależnie od tego, czy twoja mama mieszka w Oslo, Londynie, Paryżu czy Warszawie, najważniejszy pozostaje sam gest pamięci. Jeśli szukasz pomysłu na życzenia dla bliskiej osoby mieszkającej daleko, możesz postawić na proste i szczere słowa: „Mamo, choć dzielą nas dziś kilometry, moje serce jest zawsze blisko Ciebie. Przesyłam Ci najcieplejsze myśli i dziękuję, że zawsze mogę na Ciebie liczyć, bez względu na to, jaką datę wskazuje kalendarz”. Takie osobiste wyznanie zawsze będzie miało dla rodzica największą wartość.