Akcja ratunkowa w Jarosławiu. Policjanci wyważyli drzwi, by uratować 75-latkę

Rodzina zaalarmowała służby. Policjanci ruszyli na pomoc seniorce w Jarosławiu

Wszystko zaczęło się w piątek, 22 maja 2026 roku, krótko po godzinie 9 rano, gdy do jarosławskiej komendy wpłynęło zgłoszenie od zaniepokojonej rodziny 75-letniej kobiety. Bliscy poinformowali, że seniorka prawdopodobnie zasłabła, ponieważ podczas rozmowy telefonicznej nagle urwał się z nią kontakt. Gdy patrol w składzie st. sierż. Tomasz Puk i st. post. Marzena Kwaterczak dotarł na miejsce, przed drzwiami czekali już krewni kobiety. Próbowali oni bezskutecznie rozwiercić zamki, jednak drzwi pozostawały zamknięte od środka, a zza nich nie dochodził żaden głos.

Dramatyczna akcja ratunkowa. Policjanci weszli do mieszkania seniorki

W obliczu realnego zagrożenia życia i zdrowia 75-latki, policjanci podjęli natychmiastową decyzję o siłowym wejściu do mieszkania. W jednym z pokoi na podłodze znaleźli leżącą kobietę, która na szczęście była przytomna, jednak jej stan był bardzo poważny. Seniorka była mocno osłabiona, a kontakt logiczny z nią był utrudniony. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do udzielania pierwszej pomocy, monitorując jej funkcje życiowe aż do przyjazdu karetki. Po przybyciu zespołu ratownictwa medycznego, mieszkanka Jarosławia została bezpiecznie przetransportowana do szpitala.

Źródło: Policja.pl