Robisz pranie o tej porze? Uważaj, możesz dostać wysoką karę

Wiele osób włącza pralkę w nocy, by obniżyć rachunki za prąd, jednak ta popularna metoda oszczędzania może prowadzić do poważnych problemów z sąsiadami.

Korzystanie z energochłonnych urządzeń w godzinach ciszy nocnej, szczególnie w blokach, grozi nie tylko konfliktami, ale także wysokimi karami finansowymi.

Dowiedz się, w jakich godzinach lepiej unikać prania i jak zabezpieczyć się przed mandatem w wysokości nawet 500 złotych!

W dobie rosnących cen energii elektrycznej, Polacy szukają różnych sposobów na obniżenie rachunków. Jednym z popularnych rozwiązań jest korzystanie z tzw. taryf nocnych, które oferują niższe stawki za prąd w godzinach wieczornych i nocnych. Kuszeni perspektywą oszczędności, wielu z nas decyduje się na włączanie energochłonnych urządzeń, takich jak pralki czy zmywarki, właśnie po zmroku. Niestety, to, co dla jednych jest sprytnym sposobem na oszczędność, dla innych staje się źródłem irytacji, a dla samych oszczędzających może skończyć się nieprzyjemnym mandatem.

Cisza nocna a pranie - sprawdź, co mówią przepisy

Zasady dotyczące ciszy nocnej widnieją w regulaminach wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni i zwyczajowo obejmują godziny od 22:00 do 6:00. Istotne znaczenie ma nie tyle sama pora uruchomienia urządzenia, ile faktyczny poziom hałasu i jego wpływ na otoczenie. Nowoczesne pralki są zdecydowanie cichsze niż starsze modele, ale podczas wirowania mogą generować silne drgania. W budynkach z cienkimi ścianami lub słabą izolacją akustyczną odgłosy bywają słyszalne nawet kilka mieszkań dalej. Jeżeli sytuacja powtarza się regularnie i przeszkadza innym mieszkańcom, sąsiedzi mają prawo zgłosić problem. W praktyce często kończy się na rozmowie lub pouczeniu, jednak uporczywe zakłócanie spokoju może mieć również konsekwencje prawne.

Mandat za włączenie pralki w godzinach obowiązywania ciszy nocnej

Podstawą takich działań może być art. 51 Kodeksu wykroczeń dotyczący zakłócania spokoju i spoczynku nocnego. Sankcje mogą obejmować mandat w wysokości nawet 500 złotych, a przy bardziej problematycznych lub powtarzających się sytuacjach sprawa może trafić do sądu. W praktyce wielu mieszkańców bloków szuka prostych rozwiązań: korzysta z mat wygłuszających pod pralkę, obniża obroty wirowania albo planuje cykl prania tak, by kończył się przed późnymi godzinami. Takie drobne zmiany pozwalają ograniczyć hałas i uniknąć niepotrzebnych sąsiedzkich sporów.

