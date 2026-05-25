Doda rzuca wyzwanie Ewie Chodakowskiej?! Kolosalna metamorfoza piosenkarki

Doda chwali się formą życia. Dorota Rabczewska zapowiedziała debiut w miss fitness

Dorota Rabczewska zawsze przyciągała ogromną uwagę mediów, a na pierwszych stronach gazet często lądowały jej burzliwe relacje z mężczyznami. W przeszłości gwiazda była związana z takimi postaciami jak Radosław Majdan, Adam Darski, Emil Stępień, Emil Haidar oraz Dariusz Pachut, a większość z tych związków kończyła się głośnymi rozstaniami. Obecnie wokalistka budzi zainteresowanie głównie ze względu na swoją imponującą muskulaturę, która jest rezultatem wielu lat spędzonych na siłowni. Zamiłowanie do aktywności fizycznej zaszczepił w niej ojciec, Paweł Rabczewski, utytułowany sztangista, a sama artystka w młodości trenowała lekkoatletykę z niemałymi sukcesami. Niedawno Doda publicznie zadeklarowała chęć wzięcia udziału w prestiżowych zawodach sylwetkowych. Z ogromną pewnością siebie ogłosiła również, że ma wspaniałą sylwetkę i jest "taką mentorką w fitnessie, jak niektóre znane panie".

Doda szczerze o związku z Radosławem Majdanem. Zdradziła prawdę o macierzyństwie. Stare zdjęcia

Tak ciało Dody zmieniało się na przestrzeni lat

79

Mówię to wprost, bo widziałam się wczoraj na scenie - nie mogłam wyjść z podziwu. Mam 41 lat i no, jest to wynik mojej ciężkiej pracy, dyscypliny

Tymi słowami w 2025 roku swoją spektakularną sylwetkę skomentowała sama gwiazda.

Doda organizuje własny obóz treningowy. Ewa Chodakowska ma konkurencję

Piosenkarka podejmuje kolejne działania, aby ugruntować swoją pozycję na rynku zdominowanym m.in. przez Ewę Chodakowską. Wzorem znanej instruktorki, artystka zaplanowała swój wyjazd sportowy. Za udział w tym wydarzeniu trzeba zapłacić około siedmiu i pół tysiąca złotych. Cena obejmuje pięć noclegów, trzy posiłki dziennie, a także codzienne treningi, inspirujące wykłady oraz wieczorne rozrywki i upominki. Turnus nazwany Doda Mega Camp wystartuje dwunastego lipca.

Doda Mega Camp to wyjątkowe, kilkudniowe doświadczenie stworzone dla osób, które chcą zadbać o ciało, głowę i energię życiową. To połączenie intensywnych treningów nie tylko ciała, ale i ducha z wartościowymi warsztatami i regeneracją w luksusowym otoczeniu

Taki komunikat widnieje na oficjalnej stronie projektu. Analizując śmiałe fotografie prezentujące figurę piosenkarki, nie ma wątpliwości, że artystka idealnie odnajdzie się jako ikona branży fitness. Zastrzeżenia budzi jedyną za to słowa o rozwoju duchowym.