Kulisy rozstania Marcina i Marii Prokopów. Była żona prezentera opuściła wspólną willę?

Rozwód Marcina Prokopa i Marii Prokop. Byli małżeństwem przez dwie dekady

We wtorek 14 kwietnia fani porannego formatu „Dzień Dobry TVN” przeżyli ogromne zaskoczenie. Właśnie wtedy popularny prezenter Marcin Prokop poinformował o oficjalnym zakończeniu swojego małżeństwa z instruktorką jogi Marią Prokop, z którą spędził wspólnie aż dwadzieścia lat. Para wychowała razem dorosłą już dziś córkę Zofię, a o ostatecznym zakończeniu relacji poinformowała opinię publiczną za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ich niespodziewane oświadczenie natychmiast wywołało w sieci prawdziwą burzę wśród internautów śledzących losy telewizyjnego gwiazdora.

Marcin Prokop i Maria Prokop ukrywali rozstanie. Żyli na dwa domy

Szybkie sfinalizowanie procedury rozwodowej Marcina Prokopa wywołało lawinę spekulacji na temat faktycznej daty zakończenia tego wieloletniego związku. Byli małżonkowie zawsze unikali wspólnych wyjść na branżowe imprezy i niezwykle rzadko publikowali wspólne materiały w internecie, co pozwalało im w tajemnicy układać sobie życie na nowo bez niczyjej wiedzy.

Zobacz również: Marcin Prokop znowu wolny, a w sieci huczy o nowym romansie! Mery Spolsky reaguje

50

"Już od dawna nie są razem" - zdradza "Super Expressowi" osoba z TVN.

Dziennikarskie ustalenia potwierdzają ten scenariusz, ponieważ byli partnerzy funkcjonowali w zupełnie innych strefach geograficznych. Była żona prezentera regularnie podróżowała między Polską a hiszpańską Teneryfą, gdzie prowadzi zajęcia z jogi i posiada własną nieruchomość. Z kolei gwiazdor stacji TVN bardzo często przebywał za oceanem, realizując wspólnie ze swoim bratem kolejne odcinki autorskiego formatu „Stany Prokopa”.

Nowe mieszkanie Marii Prokop. Trenerka zamieszkała na Żoliborzu

Dokładna analiza profili społecznościowych byłych partnerów dostarcza kolejnych dowodów na to, że ich drogi rozeszły się znacznie wcześniej. Jeszcze w czerwcu 2025 roku instruktorka nagrywała swoje sportowe materiały w doskonale znanej fanom willi zlokalizowanej na warszawskim Żoliborzu.

Zaledwie miesiąc później, w lipcu 2025 roku, kobieta zaczęła prezentować w sieci zupełnie odmienione wnętrza. Wynika z tego, że najpewniej zmieniła miejsce zamieszkania w obrębie tej samej dzielnicy, zabierając z dawnego domu jedynie pamiątkowe krzesło oraz ulubiony obraz. W opublikowanych wpisach oznaczyła projektantkę odpowiadającą za wystrój i wprost przyznała, że „spełniło się jej marzenie”. Od tamtej pory to właśnie z tego niezwykle kobiecego, utrzymanego w różowych barwach apartamentu kontaktuje się ze swoimi obserwatorkami, o ile akurat nie przebywa na Wyspach Kanaryjskich.

Co interesujące w kontekście tych zmian mieszkaniowych, profil telewizyjnego prezentera Marcina Prokopa na Instagramie od dłuższego czasu wskazuje warszawski Grochów jako jego główną lokalizację.

Zobacz również: Marcin Prokop rozstał się z żoną. Fani przypominają jego dawne słowa o małżeństwie