Jan Holoubek w oczach swoich aktorów. Magda Biegańska ujawnia kulisy pracy nad "Wśród nocnej ciszy"

Wyczekiwana produkcja pod tytułem "Wśród nocnej ciszy" przedstawia kulisy jednego z najbardziej głośnych morderstw w Polsce w XX wieku. Chodzi o wstrząsającą cały krajem w latach 1976 i 1977 zbrodnię połaniecką, którą na ekrany przeniósł teraz ceniony reżyser Jan Holoubek. O tym, jak przebiegała realizacja tego wymagającego projektu pod okiem uznanego twórcy, opowiedziała należąca do obsady aktorka Magdalena Biegańska.

Magda Biegańska o trudnej roli w serialu "Wśród nocnej ciszy"

W pełnym emocji serialu uznana artystka zagrała Zdzisławę Kaletę, czyli matkę i teściową ofiar zbrodni. Magda Biegańska w wywiadzie udzielonym Julicie Buczek z "Super Expressu" przyznała, że wcielenie się w autentyczną postać dotkniętą ogromną tragedią stanowiło wyjątkowo trudne zadanie, nawet przy zachowaniu pełnego zawodowego profesjonalizmu. W tych wymagających chwilach na planie zdjęciowym aktorka otrzymywała jednak wsparcie od reżysera "Wśród nocnej ciszy", którym jest Jan Holoubek.

18

Jan Holoubek za kamerą. Aktorka ciepło o współpracy z reżyserem

Artystka wcielająca się w jedną z kluczowych postaci wypowiada się o reżyserze z dużym uznaniem dla jego serdecznej osobowości. W rozmowie z "Super Expressem" Magda Biegańska wyjaśniła, że Jan Holoubek gwarantuje obsadzie przestrzeń i dba o jej pełen komfort.

Jan [Holoubek] jest po prostu wspaniałym człowiekiem i przez to również wspaniałym artystą. Myślę, że właśnie dlatego, że jest takim człowiekiem, praca z nim jest wspaniała. To spotkanie, dialog. To wymarzony reżyser. [...] Janek daje dużą przestrzeń i jest bardzo ciekawy drugiego człowieka. Jednocześnie daje takie poczucie bezpieczeństwa, że wiem, iż jeśli cokolwiek się wydarzy, jeśli będę szła na ściany, to on mnie zatrzyma. Nie pozwoli mi w nie wejść - powiedziała Biegańska.

Nie przegap: Jan Holoubek znów opowie nam o jednej z najgłośniejszych afer kryminalnych w Polsce. Serial "Skóry" zmierza do Netflixa

Sonda "Wielka woda" czy "Heweliusz" - który serial lubisz bardziej? "Wielka woda" "Heweliusz"