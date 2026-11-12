Małgorzata Potocka podbija Hollywood. Film z jej udziałem powalczy o nominację do Oscara

"Bliss" to poruszająca, intymna opowieść o sile pamięci i więzi rodzinnych. Głównymi bohaterkami są tu matka i córka - grane kolejno przez Małgorzatę Potocką i Amy Hargreaves - które usiłują odbudować swą relację, jednak na drodze staje im choroba starszej z kobiet, której wspomnienia i świadomość pożera Alzheimer. - Grana przeze mnie bohaterka ma 85 lat, pamięta Powstanie Warszawskie i dostaje Alzheimera. To jest niesamowicie wzruszający film. Moja bohaterka natomiast traci kontakt z rzeczywistością, traci kontakt z codziennością i na koniec nie poznaje już swojej córki - wyjaśniła Małgorzata Potocka w rozmowie z Super Expressem.

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Małgorzata Potocka w oscarowym filmie? "Bliss" staje do wyścigu

"Bliss" autorstwa Pauliny Jaśkiewicz (reżyseria) i Emily Bernard (scenariusz) debiutował w grudniu w Nowym Jorku i wzbudził powszechny entuzjazm. - Wszyscy do mnie podchodzili i mówili: "Musisz to wysłać do Hollywood, musisz to wszystkim pokazać, wszystkim agentom na świecie", więc cieszyłam się ogromnie - relacjonuje Małgorzata Potocka. I, jak widać, wydało to owoce, "Bliss" rusza bowiem do walki o najważniejszą nagrodę świata filmu.

- Nasz amerykański film krótkometrażowy "Bliss" w reżyserii Pauliny Jaśkiewicz staje do walki o nominację do Oscara. Sama możliwość znalezienia się w tym wyścigu to już ogromny sukces i wielka satysfakcja. Zagranie 85-letniej bohaterki zmagającej się z Alzheimerem u boku wspaniałej Amy Hargreaves to jedno z najbardziej niezwykłych wyzwań w moim życiu. Trzymajcie mocno kciuki za naszą ekipę - ogłosiła aktorka na Instagramie.

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Sama charakteryzacja trwała kilka godzin

Małgorzata Potocka gra w "Bliss" bohaterkę znacznie starszą od siebie, co wymagało oczywiście spędzenia ogromu czasu w fotelu charakteryzatorskim. - Charakteryzatorka postarzała mnie około trzech godzin, nakładając kolejne warstwy różnych preparatów na moją twarz. Preparatów, które powodowały, że mimika twarzy się ruszała, zmieniała, była żywa - wyznaje.

Na obecną chwilę nie wiemy, kiedy "Bliss" trafi do polskiej dystrybucji.

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