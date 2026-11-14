Małgorzata Socha remontuje willę w Hiszpanii. Pokazała nowe zdjęcia z budowy

Małgorzata Socha inwestuje w nieruchomość w Hiszpanii

Należąca do grona najpopularniejszych i najbardziej lubianych polskich aktorek Małgorzata Socha rozpoczęła karierę ekranową w wieku zaledwie 18 lat. Od czasu debiutu regularnie pojawia się na planach zdjęciowych, jednak praca przed kamerą nie stanowi jej jedynego źródła dochodu. Gwiazda od wielu lat angażuje się we współprace ze znanymi markami, w tym z popularnym producentem biżuterii. Dodatkowo w ostatnim czasie wystartowała z własnym biznesem kosmetycznym, który intensywnie promuje, założonym wspólnie z technologiem i chemiczką Moniką Dziubek.

Zarobione pieniądze gwiazda stara się rozsądnie inwestować. Duże środki przeznaczyła na zlokalizowaną pod Warszawą willę, w której na co dzień mieszka ze swoją rodziną. Ten liczący około 350 metrów kwadratowych dom z przestronnym ogrodem mieści się w urokliwych Michałowicach. Okazuje się jednak, że posiadanie jednej nieruchomości w zupełności nie wystarcza aktorce o tak ugruntowanej pozycji.

W ostatnim czasie Małgorzata Socha zrealizowała swoje dawne plany i nabyła dom w Hiszpanii. O chęci zamieszkania na Półwyspie Iberyjskim wspominała już przed kilkoma laty. Jak tłumaczyła wówczas w rozmowie z „Faktem”, ten kierunek idealnie odpowiada jej potrzebom, ponieważ „Hiszpania jest na tyle blisko, że zawsze można szybko wrócić i na tyle daleko, że można złapać reset od naszej rzeczywistości”.

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Małgorzata Socha relacjonuje postępy remontu na Costa del Sol

Wieloletnie plany wreszcie doczekały się realizacji. Przed kilkoma miesiącami aktorka znana z serialu „Przyjaciółki” opublikowała kadry ze środka nabytej posiadłości. Wówczas wyszło na jaw, że z pierwotnego budynku zostały właściwie same mury. Gwiazda postawiła bowiem na całkowite wyburzenie wnętrz i przeprowadzenie remontu od podstaw.

Aktorka regularnie odwiedza wybrzeże Costa del Sol, gdzie ulokowany jest jej drugi dom, a relacjami z postępu robót budowlanych chętnie dzieli się z obserwatorami w sieci. W sierpniu zaprezentowała wnętrza zastawione kartonami ze sprzętem oraz meblami, co bynajmniej nie zwiastowało finału inwestycji. W tamtym momencie łazienka była wykończona zaledwie w połowie, a pozostałe pomieszczenia prezentowały się niewiele lepiej.

Teraz w mediach społecznościowych na Instagramie gwiazdy pojawiły się nowe materiały. Tym razem aktorka udostępniła fotografię z kuchni, gdzie część zabudowy meblowej stoi już na swoim miejscu, lecz finału prac wciąż nie widać. „Wrzucam Wam kilka kadrów z naszego szybkiego wypadu do Hiszpanii. Pojechaliśmy zobaczyć, jak idą postępy w remoncie. Chociaż coraz częściej zastanawiam się, czy my go kiedyś skończymy. [...] Przy okazji wyskoczyłam też na szybkie zakupy do domu i przymierzyłam kilka rzeczy. No bo jak już jesteśmy na miejscu, to trzeba korzystać!” - napisała Socha.

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