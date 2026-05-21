Zatrzymanie w Sosnowcu. Pijany kierowca transportu medycznego jechał na sygnale

Niebezpieczny rajd na DK86. Kierowca transportu medycznego zatrzymany przez grupę SPEED

Do zdarzenia doszło we wtorek, 19 maja 2026 roku, na drodze krajowej nr 86 w Sosnowcu. Uwagę patrolujących trasę policjantów z katowickiej grupy SPEED przykuł pojazd prywatnego transportu medycznego, którego kierowca zachowywał się bardzo nietypowo. Mężczyzna poruszał się z dużą prędkością, gwałtownie zmieniał pasy ruchu bez sygnalizowania manewrów i nadużywał sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych. Jego styl jazdy stwarzał realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu, dlatego funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję i zatrzymali pojazd do kontroli.

Pijany kierowca karetki z ponad pół promila alkoholu

Podczas kontroli drogowej szybko wyszło na jaw, dlaczego 58-latek zachowywał się tak nieodpowiedzialnie na drodze. Okazało się, że mężczyzna nie przewoził żadnego pacjenta i nie miał absolutnie żadnych podstaw do włączania sygnałów uprzywilejowania. Badanie alkomatem dało jednoznaczną odpowiedź na pytanie o przyczynę jego brawury. Kierowca miał w organizmie ponad pół promila alkoholu, co jest wartością niedopuszczalną i stanowi przestępstwo. Policjanci uniemożliwili mu dalszą jazdę i na miejscu zatrzymali jego prawo jazdy.

Co grozi 58-latkowi? Surowe konsekwencje jazdy po alkoholu

Sprawa nieodpowiedzialnego kierowcy trafi teraz prosto do sądu, który zadecyduje o jego dalszym losie. Za przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. To jednak nie wszystko, ponieważ sąd obligatoryjnie orzeknie również zakaz prowadzenia pojazdów na okres co najmniej trzech lat. Na 58-latka czeka także wysoka grzywna oraz obowiązek wpłaty świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Źródło: Policja.pl