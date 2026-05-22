Zapomnij o petuniach. Te kwiaty są nie tylko efektowne, ale również bardziej wytrzymałe

Petunie, choć piękne, często szybko tracą swój urok pod wpływem kapryśnej letniej pogody.

Ogrodnicy często szukają alternatywy dla delikatnych petunii.

Ten kwiat nazywany "milionem dzwonków" jest nie tylko efektowny, ale jest znacznie bardziej wytrzymały.

Petunie to zdecydowanie jedne z najpopularniejszych roślin doniczkowych. Ich różnorodność barw i rodzajów sprawia, że tworzą piękne kaskady kwiatów, które w letnie miesiące zdobią nasze balkony oraz ogrody. Niestety, mimo swojego uroku, petunie są kwiatami niezwykle delikatnymi. Silny wiatr oraz deszcz, które niejednokrotnie zdarzają się w letnie miesiące, są dla nich niezwykle niebezpieczne. Narażone na takie niekorzystne warunki atmosferyczne petunie szybko stracą swój urok. Nic więc dziwnego, że coraz większe zainteresowanie budzi kwiat, który na pierwszy rzut oka przypomina petunię, jednak wyróżnia się drobniejszymi, bardzo licznymi kwiatami, które potrafią niemal całkowicie pokryć roślinę.

Jest równie efektowna jak petunie, jednak o wiele bardziej wytrzymała

Tym kwiatem jest kalibrachoa, nazywana często "milionem dzwonków", która tworzy efektowne, gęste kompozycje i świetnie prezentuje się w wiszących donicach oraz skrzynkach balkonowych. Piękny i efektowny wygląd to jednak nie wszystko. Jednym z powodów rosnącej popularności kalibrachoi jest jej wytrzymałość. Roślina ta dobrze radzi sobie z mniej sprzyjającymi warunkami i jest uznawana za łatwiejszą w uprawie od klasycznych petunii. Wielu ogrodników zwraca uwagę na to, że jest bardziej odporna na zmiany pogody, a jej kwiaty długo zachowują atrakcyjny wygląd.

Dodatkową zaletą jest obfite kwitnienie trwające przez cały sezon. Odpowiednio pielęgnowana kalibrachoa może zachwycać kolorami od późnej wiosny aż do jesieni. Nic więc dziwnego, że coraz częściej staje się konkurencją dla tradycyjnych petunii i zdobywa miejsce na balkonach oraz tarasach osób poszukujących efektownych, a jednocześnie mniej wymagających roślin.

