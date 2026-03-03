Margaret ocenia stare stylizacje. Była o krok od wpadki! "Co za myszka!"

Margaret od ponad dekady należy do grona najjaśniej świecących gwiazd polskiej sceny muzycznej. Wokalistka szturmem wdarła się na szczyty list przebojów dzięki piosence "Thank You Very Much", do której powstał kontrowersyjny teledysk, dostrzeżony nawet poza granicami Polski. W klipie Jamroży otoczona była gromadą nagich ludzi.

Zobacz też: Wyeliminowała ją z "The Voice of Poland", teraz robią razem hity

Artystka od zawsze uwielbia bawić się formą i wyrażać siebie nie tylko poprzez muzykę, ale również poprzez stylizacje. Dziś niewielu pamięta, że Margaret zaczynała jako blogerka modowa i znajdowała się w ścisłej czołówce najbardziej opiniotwórczych i poczytnych „szafiarek” w Polsce, obok Jessiki Mercedes oraz Julii "Maffashion" Kuczyńskiej. Dzięki kolejnym sukcesom muzycznym Margaret udało się oderwać łatkę "modowej blogerki" i zyskać status pełnoprawnej gwiazdy sceny muzycznej. Nie oznacza to jednak, że straciła zainteresowanie ubraniami. Podczas wizyty w studiu Eski przypomnieliśmy piosenkarce jej kreacje z 2016 roku. Pamiętacie, jak się wtedy ubierała?

ESKA_WYWIAD_MARGARET_KASIA_WĘSIERSKA

Margaret - stare stylizacje

Margaret lada moment zaprezentuje pierwszą z trzech EP-ek, które złożą się na jej nowy album. Artystka odwiedziła studio Eski, by opowiedzieć o projekcie, a przy okazji wzięła udział w naszym "2016 challenge". Wokalistka, tak jak wcześniej Blanka, musiała ocenić swoje stylizacje z tego właśnie roku w skali od 1 do 10. Na niektóre ze swoich kreacji mocno się odpaliła! Pamiętacie, jak w 2016 roku nosiła się już uznana wtedy gwiazda polskiej estrady?