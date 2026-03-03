Karolina Szostak i jej pomyłka w Polsacie. To słowo o Barcelonie rozbawiło widzów

Prezenterka Polsatu Sport stała się główną bohaterką zabawnej sytuacji podczas relacjonowania spotkania FC Barcelony. Dziennikarka pomyliła słowa w trakcie omawiania występu drużyny Roberta Lewandowskiego. Wideo dokumentujące niefortunne przejęzyczenie błyskawicznie stało się viralem w internecie.

Do całego zdarzenia doszło w trakcie serwisu sportowego na żywo. Karolina Szostak opowiadała o najnowszych osiągnięciach Roberta Lewandowskiego i zespołu z Barcelony, gdy nagle z jej ust padło niecenzuralne określenie. Choć dziennikarka natychmiast się poprawiła i do samego końca zachowała pełen profesjonalizm, czujni widzowie i internauci nie przepuścili tej okazji. Fragment programu z zabawną pomyłką krąży już w mediach społecznościowych.

"Jedenastego gola w tym sezonie ligowym dla Barcelony strzelił Robert Lewandowski. D*pa..., duma Katalonii pokonała pewnie Villareal - słyszymy na opublikowanym na TikToku nagraniu, na którym Karolina Szostak opowiadała o wielkim zwycięstwie Barcy nad Villarreal.

Karolina Szostak od lat jest uznawana za ikonę dziennikarstwa sportowego w Polsce, łączącą kompetencje z wyjątkową urodą. Gwiazda Polsatu często dzieli się swoimi doświadczeniami związanymi z walką o wymarzoną sylwetkę. Swego czasu głośno komentowano jej spektakularną metamorfozę i utratę 30 kilogramów, po której następowały wahania wagi, wynikające najprawdopodobniej z kwestii zdrowotnych. Mimo zmieniającej się sylwetki dziennikarka niezmiennie zachwyca fanów swoim urokiem. PONIŻEJ GALERIA ZDJĘĆ DOKUMENTUJĄCYCH JEJ METAMORFOZĘ.