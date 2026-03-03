Sebastian Fabijański i Julia Suryś mają romans? Aktor stawia sprawę jasno

Internauci wietrzą romans Sebastiana Fabijańskiego

Publiczność śledząca zmagania w „Tańcu z Gwiazdami” zwraca uwagę nie tylko na technikę, ale również na emocje łączące pary na parkiecie. W przypadku duetu tworzonego przez Sebastiana Fabijańskiego i Julię Suryś, obserwatorzy błyskawicznie zaczęli dopowiadać własne scenariusze. W sieci zaroiło się od sugestii, że taneczna współpraca przeradza się w głębsze uczucie. Czy te spekulacje mają pokrycie w rzeczywistości?

Aktor komentuje relację z Julią Suryś

Sam zainteresowany przyznaje, że występy w show Polsatu wiążą się z potężnym ładunkiem emocjonalnym, a o swojej partnerce wypowiada się w samych superlatywach. To właśnie te ciepłe słowa mogły stać się pożywką dla plotkarskich teorii. Artysta wprost zdefiniował charakter ich znajomości, ucinając doniesienia o rzekomym romansie. Z jego wypowiedzi dla „Super Expressu” wynika jednoznacznie, że budują relację opartą na przyjaźni.

„Tak, przede wszystkim jakby jestem szczęśliwy i super jest w ogóle być w tym programie, to naprawdę piękne emocje. Nie sądziłem, że aż tak duże, aż tak mocne. No naprawdę super się tańczy z Julią. W ogóle jestem mega wdzięczny, że tak się ułożyło, że z nią tańczę, bo jest super dziewczyną, super człowiekiem. Piękną kobietą, świetną tancerką i w ogóle super utalentowaną osobą. Naprawdę mam nadzieję, że nasza relacja... fajnie by było kiedyś mieć przyjaciela płci żeńskiej. Mam takie poczucie, że Julia może nim się stać. Fajnie by było. Uważam, że to jest naprawdę materiał na przyjaciółkę, po prostu na przyjaciela, na kogoś, kto jest naprawdę wsparciem, rozumie, czuje” – mówi „Super Expressowi” Sebastian Fabijański.

Julia Suryś o współpracy z gwiazdorem

Tancerka również nie kryje poruszenia wspólnymi treningami i występami, co potwierdza w rozmowie z mediami. Jej wypowiedzi dowodzą, że duet łączy specyficzna, silna więź, jednak oboje dystansują się od wątków miłosnych. Para stawia przede wszystkim na wzajemne zrozumienie, szacunek oraz ciężką pracę nad choreografią. Widzowie z pewnością będą dalej bacznie obserwować ich poczynania w kolejnych odsłonach programu.

„Staram się nie rozkleić, bo i tak mam dużo emocji już dzisiaj w sobie. Jest mi bardzo, bardzo, bardzo miło, ale też muszę powiedzieć, że pracuje nam się świetnie, super się dogadujemy. Ja nawet się tego nie spodziewałam, w sensie w żaden sposób nie liczyłam, że będzie źle czy cokolwiek. Tylko po prostu nie spodziewałam się, że będziemy aż tak bardzo nadawać na tych samych falach” – mówi „Super Expressowi” Julia Suryś.

