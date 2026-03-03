TVP podjęła decyzję w sprawie Rosjan. Stanowczy komunikat nadawcy

Spis treści Transmisja w TVP Sport a start Rosjan. Szczegółowe zasady

"Ze zdumieniem przyjęliśmy decyzję Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego, który pozwolił Rosjanom i Białorusinom reprezentować swoje kraje w trakcie najbliższych Zimowych Igrzysk Paralimpijskich Mediolan Cortina 2026. Traktujemy ten wybór jako niepokojący przejaw rozmywania odpowiedzialności Rosji i Białorusi za zbrodnie dokonywane na terenie Ukrainy, a na to nie ma i nigdy nie będzie naszej zgody.

W opublikowanym oświadczeniu stacja położyła ogromny nacisk na kwestie etyczne i moralne. W komunikacie użyto sformułowań wyrażających pełną solidarność z walczącą Ukrainą oraz kategoryczny sprzeciw TVP Sport wobec dopuszczenia do rywalizacji zawodników reprezentujących kraje agresorów.

Transmisja w TVP Sport a start Rosjan. Szczegółowe zasady

Nadawca ustalił również precyzyjny scenariusz na wypadek bezpośredniej rywalizacji o medale z udziałem Polaków. Jeśli nasz reprezentant zdobędzie srebro lub brąz, a złoto przypadnie Rosjaninowi bądź Białorusinowi, widzowie zobaczą moment dekoracji. Przekaz zostanie jednak przerwany, zanim na maszt wciągnięte zostaną flagi, a transmisja zakończy się przed odegraniem hymnów państwowych zwycięzców.

Ruch telewizji publicznej spotkał się z pełną aprobatą środowiska sportowego. Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, poinformował o przyłączeniu się do bojkotu. Zapowiedział on, że w ramach protestu polska reprezentacja nie weźmie udziału w ceremonii otwarcia igrzysk.