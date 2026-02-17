Blanka surowo oceniła swoje stare stylizacje. Gdy zobaczyła to zdjęcie, wyszła ze studia! "Nie mam komentarza"

Blanka wie, jak przyciągnąć uwagę. Wokalistka od początku swojej kariery stawia na przemyślane stylizacje, które pozwalają jej na prezentowanie akrobacji podczas występów na żywo. Stajkow, poza tym, że jest piosenkarką, zajmuje się również tańcem, a jej pląsy w "TzG" były wysoko oceniane zarówno przez jurorów, jak i widzów.

Chociaż dla wielu osób początek kariery Blanki wiąże się z wydaniem przez nią singla "Solo", z którym reprezentowała Polskę na Eurowizji 2023, piosenkarka działała i pojawiała się na branżowych bankietach już wcześniej. Podczas wizyty w studiu ESKI w ramach formatu "Gwiazdy przejmują ESKA.pl" wokalistka oceniła swoje stare (i nie tylko) stylizacje. Stajkow była dla siebie wyjątkowo bezlitosna! Gdy zobaczyła zdjęcia z ulicy, wykonane na chwilę przed preselekcjami do Eurowizji, nie wytrzymała i odeszła od biurka.

Blanka ocenia stare stylizacje

Kariera Blanki nabrała rozpędu w 2023 roku. Piosenkarka podbiła jednak salony już wcześniej. Zanim nagrała "Solo", widzieliśmy ją przecież chociażby w "Top Model". Poproszona o ocenienie swoich stylówek artystka była dla siebie wyjątkowo bezlitosna.

Co tu się dzieje?! Mój brzuch mi się tutaj wylewa. Co to jest za bluzka? Czemu mam tu okulary, w których jeżdżę w samochodzie? Pamiętam to. Nie mam komentarza. -35/10 - zareagowała na jedno ze zdjęć wykonanych przez paparazzi.

Czy to była ustawka? Jak Blanka ubrała się na swój pierwszy w życiu event? Którą ze stylizacji oceniła najlepiej? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w najnowszym odcinku "Gwiazdy przejmują ESKA.pl" na naszym YouTubie i w zamieszczonej poniżej galerii.