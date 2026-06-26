Tak Marcin Mroczek z "M jak Miłość" bawi się z synem. Nagle maszyna spadła na ziemię

Zabawa Marcina Mroczka z synem nad Wisłą. Aktor przejął stery samolotu

Gadżety nierzadko przynoszą dorosłym mężczyznom znacznie więcej radości niż samym najmłodszym. W tym konkretnym przypadku fascynacja nową zabawką udzieliła się zarówno popularnemu aktorowi, jak i jego dziewięcioletniemu potomkowi, chociaż to gwiazdor telewizyjny ewidentnie bawił się w tej sytuacji najlepiej.

Gwiazdor flagowej produkcji Telewizji Polskiej całkowicie wczuł się w rolę i bez wahania odebrał kontroler własnemu potomkowi. Marcin Mroczek na tyle mocno zaangażował się w sterowanie maszyną, że przez dłuższy czas ignorował oczekującego na swoją kolej chłopca. Dziecko mogło jedynie z lekką irytacją i podziwem obserwować podniebne ewolucje taty. Rozrywkę przerwał nagły upadek sprzętu, jednak szybko okazało się, że jedyną przyczyną kraksy były rozładowane baterie. Na szczęście przezorny ojciec przyniósł z auta zapasowe ogniwa i po chwili wrócili do sterowania.

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Kiedy minęła godzina, ekranowy Piotr Zduński zabrał 9-letniego Kacpra do auta, zajeżdżając jeszcze po drodze do osiedlowego sklepu. Na kolację kupili między innymi parówki, batony oraz owoce. Co ciekawe, ciężką reklamówkę z zakupionymi sprawunkami dzielnie targał sam chłopiec. Gdy spakowali wszystko do samochodu, wyruszyli wprost na swoje luksusowe osiedle mieszczące się w stołecznym Wawrze.

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Gwiazdor i Marlena Muranowicz uchodzili za zgraną parę, lecz przed rokiem pojawiły się doniesienia o ich rozstaniu. Plotki te wkrótce okazały się prawdą. Ostatecznie sąd rozwiązał to dwunastoletnie małżeństwo już na pierwszej rozprawie, która odbyła się 26 sierpnia 2025 roku. Obecnie dawni partnerzy sprawują wspólną opiekę nad swoimi synami: 10-letnim Ignacym i 9-letnim Kacprem.

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