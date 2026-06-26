Interwencja policjanta z Wilanowa. Dyżurny rozmawiał 49 minut z kobietą w kryzysie

Niepokojące zgłoszenie o zamiarach 22-latki

Interwencja rozpoczęła się 25 czerwca 2026 roku wieczorem po otrzymaniu sygnału od operatora numeru alarmowego 112. Dwie osoby poinformowały służby, że ich znajoma pożegnała się z nimi za pomocą komunikatora internetowego i zapowiedziała próbę samobójczą. Zgłaszający nie wiedzieli, gdzie dokładnie przebywa kobieta, ani nie mieli danych pozwalających na szybkie ustalenie jej miejsca pobytu. Sprawę natychmiast przejął dyżurny Komisariatu Policji Warszawa Wilanów asp. szt. Sylwester Tutka.

Blisko 50 minut rozmowy telefonicznej z dyżurnym

Policjant nawiązał połączenie telefoniczne z 22-latką jeszcze przed przyjazdem patrolu pod potencjalne adresy. Kobieta początkowo nie chciała współpracować i odmawiała podania swoich danych osobowych oraz miejsca pobytu, ponieważ obawiała się hospitalizacji. Dyżurny przez blisko 49 minut podtrzymywał kontakt telefoniczny, starając się zdobyć zaufanie rozmówczyni. W tym czasie analizował przekazywane przez nią informacje i sprawdzał je w policyjnych systemach informatycznych.

Skuteczna współpraca policjantów z Warszawy i Gorlic

Dzięki zebranym informacjom funkcjonariusz ustalił tożsamość kobiety i zawęził obszar jej przebywania do powiatu gorlickiego. Dyżurny polecił swojemu zastępcy nawiązanie kontaktu z Komendą Powiatową Policji w Gorlicach i skierowanie tamtejszych funkcjonariuszy pod konkretny adres. Przez cały ten czas mundurowy z Wilanowa kontynuował rozmowę, aby kobieta nie rozłączyła się przed przyjazdem pomocy. Po kilkunastu minutach 22-latka przekazała, że na miejsce dotarli policjanci z Małopolski.

Kobieta trafiła pod opiekę medyczną do szpitala

Funkcjonariusze interweniujący w Gorlicach potwierdzili odnalezienie młodej kobiety, a na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Po wykonaniu badań zapadła decyzja o przewiezieniu 22-latki do szpitala. Ze względu na realne zagrożenie życia wynikające z jej stanu, została ona przyjęta na oddział szpitalny. Działania asp. szt. Sylwestra Tutki pozwoliły zapobiec tragedii i umożliwiły udzielenie kobiecie niezbędnej pomocy medycznej.

Źródło: Policja.pl