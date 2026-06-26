Interwencja policji w Piekielniku. Funkcjonariusze pomogli nieprzytomnemu kierowcy

Nietypowo zaparkowany samochód w Piekielniku

Około godziny 00:00 funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Czarnym Dunajcu patrolowali miejscowość Piekielnik. Podczas nocnej służby zwrócili uwagę na samochód osobowy, który stał nieprawidłowo zaparkowany na wysepce autobusowej. Sytuacja ta wzbudziła ich podejrzenia, dlatego postanowili natychmiast sprawdzić, czy kierowca pojazdu nie potrzebuje pomocy. Dzięki czujności mundurowych możliwe było szybkie podjęcie interwencji w miejscu postoju auta.

Pomoc dla 54-letniego mieszkańca gminy Czarny Dunajec

Za kierownicą pojazdu policjanci odnaleźli nieprzytomnego 54-letniego mieszkańca gminy. Funkcjonariusze bezzwłocznie przystąpili do udzielania pierwszej pomocy oraz wezwali na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego. Mężczyzna odzyskał przytomność przed przyjazdem ratowników, jednak kontakt z nim był nadal utrudniony. Ostatecznie poszkodowany został przetransportowany do szpitala w Nowym Targu, gdzie zapewniono mu specjalistyczną pomoc.

Znaczenie policyjnej czujności podczas nocnej służby

Interwencja w Piekielniku stanowi przykład tego, jak ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców jest doświadczenie i zaangażowanie policjantów. Funkcjonariusze z Czarnego Dunajca nie zbagatelizowali nietypowo zaparkowanego samochodu, co pozwoliło na sprawne przeprowadzenie niezbędnych działań. Ich profesjonalna postawa i opanowanie umożliwiły sprawne przekazanie mieszkańca pod opiekę personelu medycznego. Działania mundurowych wpłynęły na zapewnienie fachowej pomocy osobie znajdującej się w sytuacji zagrożenia zdrowia.

Źródło: Policja.pl