Oszustwa na termomodernizację w Namysłowie. Straty przekraczają 3 miliony złotych

Policjanci z Namysłowa badają sprawę oszustw

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie zajmujący się zwalczaniem przestępczości ekonomicznej uzyskali informację o możliwym oszustwie wobec mieszkanki gminy Wilków. Sprawa dotyczyła pozyskiwania środków finansowych oraz realizacji prac związanych z termomodernizacją budynku mieszkalnego. Po zweryfikowaniu zgłoszenia i przyjęciu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa mundurowi przystąpili do czynności procesowych. W toku postępowania śledczy ustalili, że skala tego procederu jest znacznie większa, niż pierwotnie przypuszczano.

Śledztwo Prokuratury Europejskiej w Katowicach

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że liczba osób pokrzywdzonych w tej sprawie sięga około 40 osób. Są to mieszkańcy województw opolskiego, śląskiego oraz łódzkiego. Zgromadzony przez namysłowskich policjantów materiał dowodowy pozwolił na wszczęcie śledztwa, które obecnie toczy się pod nadzorem delegowanego prokuratora europejskiego z Biura Prokuratury Europejskiej w Katowicach. Analiza dokumentacji oraz przesłuchania świadków doprowadziły do wytypowania osób podejrzanych o udział w tym przestępczym procederze.

Zatrzymanie dwóch podejrzanych i zabezpieczenie dowodów

Do realizacji procesowej doszło 22 czerwca 2026 roku, kiedy policjanci z Namysłowa przy wsparciu funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Przestępczością Cyfrową Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu przeprowadzili zaplanowane działania. Śledczy dokonali przeszukań w miejscach przebywania osób podejrzewanych i zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 26 i 54 lat. Podczas czynności zabezpieczono telefony komórkowe, nośniki danych oraz dokumentację. Wszystkie przejęte przedmioty zostaną teraz poddane szczegółowej analizie przez funkcjonariuszy prowadzących sprawę.

Zarzuty oszustwa i środki zapobiegawcze

Podejrzanym przedstawiono po cztery zarzuty dotyczące oszustwa. Według śledczych działania mężczyzn doprowadziły osoby prywatne oraz instytucje publiczne do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na łączną kwotę przekraczającą 3 000 000 zł. Prokurator zastosował wobec obu zatrzymanych dozór Policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe w wysokości 30 000 zł i 40 000 zł. Mężczyźni otrzymali również nakaz powstrzymania się od prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem funduszy unijnych, a na ich kontach bankowych dokonano zabezpieczenia majątkowego na poczet przyszłych kar.

Źródło: Policja.pl