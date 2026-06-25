Doda zabrała mamę na pierwszą wspólną zagraniczną podróż. Wszystko pokazała w sieci!

Doda relaksuje się w Hiszpanii. Zabrała ze sobą mamę, Wandę Rabczewską

Silna więź łącząca Dorotę Rabczewską z jej rodzicami jest powszechnie znana. Wokalistka często wypowiada się o nich z ogromnym szacunkiem, a tym razem postanowiła zaprosić mamę na zagraniczny wyjazd. Dla Wandy Rabczewskiej był to pierwszy wspólny lot z córką, co wiązało się z mieszanką radości i niepokoju. W trakcie startu maszyny panie mocno ściskały swoje dłonie, a silne emocje malowały się na twarzy mamy artystki. Doda uwieczniła tę wyjątkową chwilę i podzieliła się nagraniem ze swoimi fanami w mediach społecznościowych.

Na wideo widać panie, które z bagażami wysiadają z auta na lotnisku, następne ujęcia pokazują moment startu. Początkowy strach Wandy Rabczewskiej szybko minął i po chwili spokojnie konsumowała przekąski w chmurach.

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Witajcie kochani na naszym blogu. Nazywa się Wanda and Doda Adventures. Wyjeżdżamy właśnie do Hiszpanii, pierwszy raz razem samolotem - opowiadała szczęśliwa Doda.

Ewidentnie widać, że wyjazd z rodzicielką sprawia Dodzie ogromną przyjemność.

Dlaczego Doda poleciała do Hiszpanii? Znamy powód

Kierunek podróży i jej termin nie były przypadkowe. Celem wyjazdu było celebrowanie imieniny Wandy Rabczewskiej.

Imieninowy wyjazd mamy - napisała Doda w sieci.

Imieniny Wandy przypadają 23 czerwca. To właśnie z tej okazji panie udały się w podróż, by cieszyć się swoim towarzystwem, słoneczną aurą i pięknymi widokami. Warto wspomnieć, że Doda uwielbia Hiszpanię i była tam już w tym roku. Chociaż niektórzy sugerowali, że po walce z czerniakiem powinna stronić od mocnego słońca, wokalistka sama podejmuje decyzje dotyczące swojego zdrowia i relaksu.

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Pieknego odpoczynku dziewczyny - życzyła im Anna Korcz.

Obserwatorzy również nie szczędzili ciepłych słów pod adresem Dody i jej mamy:

"Cudowna relacja z mamą, kocham was oglądać razem", "Mama ma świetne poczucie humoru", "Ale jesteście fajne, naturalne, prawdziwe. Mamusia jak się cieszy, jaka szczęśliwa, aż miło patrzeć na tak cudowną relację z rodzicami".

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