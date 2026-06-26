Zatrzymanie w Opolu. 33-latek podejrzany o znęcanie się nad synami i psem

Interwencja policji w Opolu i zarzuty dla 33-latka

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji II w Opolu przeprowadzili działania, które doprowadziły do zatrzymania 33-letniego mężczyzny. Jest on podejrzany o znęcanie się nad swoimi synami w wieku 6 i 7 lat oraz nad psem, nad którym sprawował opiekę. Według ustaleń śledczych do niewłaściwych zachowań wobec dzieci dochodziło w okresie od maja do 15 czerwca 2026 roku. Mężczyzna usłyszał łącznie trzy zarzuty, z których dwa dotyczą przemocy wobec dzieci, a jeden znęcania się nad zwierzęciem.

Niewłaściwa opieka nad psem i przemoc wobec zwierzęcia

Z policyjnych ustaleń wynika, że od końca maja do początku czerwca 2026 roku podejrzany znęcał się nad psem. Mężczyzna nie zapewniał zwierzęciu odpowiedniej ilości pożywienia oraz wody, a także utrudniał mu dostęp do płynów. Pies był przetrzymywany na balkonie, bity oraz zastraszany krzykiem, co w konsekwencji doprowadziło do jego wychudzenia. Dodatkowo śledczy wskazują, że 31 maja 2026 roku 33-latek miał kilkukrotnie uderzyć zwierzę kijem po całym ciele.

Środki zapobiegawcze i kara w warunkach recydywy

Po zgromadzeniu materiału dowodowego prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec mieszkańca Opola środków zapobiegawczych. Mężczyzna otrzymał zakaz zbliżania się do osób pokrzywdzonych oraz kontaktowania się z nimi, a także nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania. Podejrzany został objęty dozorem policji i otrzymał zakaz opuszczania kraju. Ponieważ mężczyzna miał dopuścić się tych czynów w warunkach recydywy, grozi mu kara wyższa niż standardowe 5 lat, sięgająca nawet 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Apel opolskich funkcjonariuszy o reagowanie na przemoc

Policjanci podkreślają, że przemoc domowa może przybierać różne formy, takie jak zaniedbywanie czy przemoc fizyczna, psychiczna, ekonomiczna i seksualna. Ofiarami takich działań często stają się osoby najbliższe, w tym dzieci, które nie mają możliwości, aby samodzielnie się bronić. Każdy sygnał o podejrzeniu występowania przemocy powinien spotkać się z reakcją otoczenia. Świadkowie takich zdarzeń proszeni są o kontakt z numerem alarmowym 112 lub zgłoszenie sprawy w najbliższej jednostce policji.

Źródło: Policja.pl