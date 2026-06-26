Odzyskanie samochodu w Kudowie-Zdroju. Policjanci zatrzymali skradzionego w Czechach busa

Szybka reakcja służb na granicy polsko-czeskiej

Zdarzenie miało miejsce we wczesnych godzinach porannych 25 czerwca 2026 roku. Dyżurny Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju został poinformowany o kradzieży samochodu dostawczego marki Renault Trafic, do której doszło w Republice Czeskiej. Informacja ta wpłynęła za pośrednictwem Wspólnej Placówki Polsko-Czeskiej działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Z przekazanych danych wynikało, że skradziony pojazd przemieszcza się w stronę polskiej granicy, co pozwoliło mundurowym na natychmiastowe podjęcie działań i monitorowanie dróg dojazdowych.

Zatrzymanie podejrzanych w miejscowości Lasek Miejski

Policjanci już po kilkunastu minutach od otrzymania zgłoszenia zlokalizowali auto odpowiadające opisowi w miejscowości Lasek Miejski. Funkcjonariusze zauważyli, że bezpośrednio za busem porusza się samochód osobowy, dlatego zdecydowali o zatrzymaniu kierowców obu pojazdów do kontroli. Na miejsce skierowano dodatkowe patrole policyjne, które pomogły zabezpieczyć teren i przeprowadziły niezbędne czynności procesowe. Zatrzymanymi osobami okazali się 30-letni obywatele Ukrainy oraz Republiki Czeskiej, którzy zostali ujęci bezpośrednio po przekroczeniu granicy.

Zarzuty kradzieży i wysoka wartość strat

Śledczy ustalili, że sprawcy dokonali zaboru pojazdu wraz ze znajdującymi się wewnątrz specjalistycznymi narzędziami. Łączna wartość strat poniesionych przez właściciela została oszacowana na ponad 124 000 zł. Zgromadzony materiał dowodowy stał się podstawą do przedstawienia zatrzymanym mężczyznom zarzutów dotyczących kradzieży pojazdu dostawczego. Funkcjonariusze pionu kryminalnego sprawdzają obecnie, czy zebrane informacje mogą mieć związek z innymi przestępstwami przeciwko mieniu. O dalszym losie obu 30-latków zadecyduje teraz sąd.

Źródło: Policja.pl