MŚ 2026. Kolejne drużyny w fazie pucharowej i pożegnanie Turcji

Rekordy i niespodzianki podczas MŚ 2026

W czwartkowych meczach grup D, E i F awans zapewniły sobie kolejne reprezentacje. W starciu z USA Turcja odniosła honorowe zwycięstwo 3:2 po decydującym trafieniu, którego autorem w doliczonym czasie gry został Kaan Ayhan. Wcześniej, w trzeciej minucie spotkania w Los Angeles, Auston Trusty zdobył dla amerykańskich gospodarzy bramkę numer 173, bijąc tym samym dotychczasowy rekord strzelecki ustanowiony cztery lata temu na turnieju w Katarze.

Podczas mistrzostw w Ameryce Północnej padł również nowy rekord frekwencji na trybunach stadionów. Pierwsze 56 spotkań turnieju obejrzało na żywo dokładnie 3 605 357 kibiców, co przebiło najlepszy do tej pory wynik z imprezy zorganizowanej w Stanach Zjednoczonych w 1994 roku. W innym starciu grupy D reprezentacja Paragwaju bezbramkowo zremisowała z Australią, dzięki czemu piłkarze z Antypodów mają już pewny udział w zmaganiach pucharowych.

Kto zagra w fazie pucharowej mundialu?

W rywalizacji w grupie E piłkarze Niemiec przegrali 1:2 z Ekwadorem w East Rutherford, a zespół z Ameryki Południowej ostatecznie awansował z trzeciej pozycji w tabeli. Swoje decydujące spotkanie 2:0 z Curacao wygrało również Wybrzeże Kości Słoniowej, które po raz pierwszy w historii zagra w fazie pucharowej, kończąc rozgrywki w fazie grupowej na znakomitym drugim miejscu.

- Trzeba nauczyć się cierpieć i mieć spokój, wiarę, przekonanie, kontrolę oraz pewność siebie w obliczu przeciwności losu – powiedział argentyński trener Ekwadoru Sebastian Beccacece.

W grupie F reprezentacja Holandii pokonała Tunezję 3:1, zapewniając sobie pierwsze miejsce i unikając starcia z silną Brazylią w 1/16 finału. Ekipa prowadzona przez selekcjonera Ronalda Koemana śrubuje niezwykłą serię piętnastu meczów bez porażki na mistrzostwach świata w regulaminowym czasie gry, a jej kolejnym rywalem będzie Maroko. Japonia zmierzy się z Canarinhos, natomiast pary dla szwedzkich piłkarzy i drużyn z trzecich miejsc zostaną ustalone na podstawie wariantów FIFA.