Córka Magdaleny Narożnej ma prawo jazdy w wieku 16 lat! Wokalistka nie kryje dumy

Magda Narożna pęka z dumy. Córka gwiazdy disco polo z prawem jazdy

Magdalena Narożna nie mogła powstrzymać emocji, gdy dowiedziała się, że jej 16-letnia latorośl, Gabriela, pomyślnie przeszła przez egzamin na prawo jazdy. Co więcej, nastolatce udało się to już przy pierwszej próbie. Gwiazda formacji Piękni i Młodzi natychmiast podzieliła się tą radosną nowiną w swoich mediach społecznościowych.

Zobacz także: Magda Narożna znów zmieniła fryzurę. Fani w szoku: "10 lat młodziej"

Quiz: Znasz te sławne rodziny? Połącz znane dzieci z ich znanymi rodzinami! Pytanie 1 z 12 Tadeusz Müller jest synem Macieja Mullera Magdy Gessler Wiktora Zborowskiego Następne pytanie

Moja kochana córeczka!!! Jestem taka dumna. Prawo jazdy zdane za pierwszym razem! Nie wiem, kto bardziej się stresował. Brawo córeczko!

Do swojego wpisu piosenkarka dorzuciła także popularne hasztagi, takie jak: #kocham, #dumnamama, #prawojazdy czy #coreczkamamusi.

Wielbiciele artystki ruszyli z gratulacjami, jednak w głowach wielu pojawiła się jedna wątpliwość. Zgodnie z polskim prawem dokument uprawniający do kierowania pojazdami wydaje się osobom, które ukończyły 18 lat.

Zobacz także: Magda Narożna zrzuciła ubrania i kusi w bikini. Tak relaksuje się w ogrodzie!

Prawo jazdy w wieku 16 lat? Przepisy na to pozwalają

Jak to możliwe, że Gabriela mogła przystąpić do egzaminu? Okazuje się, że w polskim prawie o ruchu drogowym istnieje pewien wyjątek. Córka Magdy Narożnej zdobyła prawo jazdy kategorii B1. O ten dokument mogą ubiegać się osoby od 16. roku życia. Uprawnia on jednak wyłącznie do kierowania lekkimi czterokołowcami, czyli tak zwanymi mikrosamochodami. Na tradycyjne "prawko" kategorii B Gabriela będzie musiała poczekać jeszcze dwa lata.

Dawid Narożny i Magda Narożna układają sobie życie na nowo

Wokalistka z niekrytym wzruszeniem celebrowała sukces córki. Na udostępnionych fotografiach nastolatka dumnie prezentuje arkusz z pozytywnym wynikiem egzaminu. Magdalena Narożna wyznała przy tym, że sama denerwowała się bardziej od Gabrieli. Fakt zdania egzaminu już za pierwszym razem potęguje tylko radość świeżo upieczonej kierowczyni i jej mamy.

Zobacz także: Magdalena Narożna królową ramówki Polsatu! Gwiazda disco polo w odważnej mini z błyskiem!

Gabriela jest owocem związku Magdy Narożnej z jej byłym mężem, Dawidem. Para artystów podjęła decyzję o zakończeniu małżeństwa w 2019 roku. Obecnie oboje układają sobie życie u boku nowych partnerów – wokalistka związała się z Krzysztofem Byniakiem, z kolei jej były mąż wziął ślub z Joanną, która przyjęła jego nazwisko. 16-letnia Gabriela, którą telewidzowie mogli podziwiać u boku matki w specjalnym wydaniu "Tańca z Gwiazdami", od dłuższego czasu znajduje się w centrum uwagi fanów. Nie brakuje głosów, że nastolatka odziedziczyła talent po rodzicach i w przyszłości również spróbuje swoich sił w show-biznesie.

Zobacz więcej zdjęć. Magda Narożna pokazała się w nowej fryzurze. Pasuje jej?

Narożna o konflikcie z byłym mężem. Tak chroni córkę!