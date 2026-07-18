Marcin Hakiel zaskoczył nowym wyglądem. Zdecydował się na ostre cięcie i radykalną zmianę koloru

Marcin Hakiel przeszedł metamorfozę. Tancerz pochwalił się nową fryzurą

Ostatnie miesiące to dla Marcina Hakiela bardzo intensywny okres. W jego życiu prywatnym dzieje się sporo dobrego - wraz z Dominiką Serowską oczekują narodzin dziecka, a w mediach coraz częściej przewija się temat budowy ich nowego domu. Wygląda na to, że znany tancerz zapragnął świeżości nie tylko w sprawach osobistych, ale i wizerunkowych. W mediach społecznościowych udostępnił wideo ze swojego treningu na siłowni. I choć w założeniu film miał promować aktywność fizyczną, to właśnie mocno rozjaśnione, wpadające w platynę włosy celebryty skradły całą uwagę internautów.

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Marcin Hakiel szokuje nowym wizerunkiem. Blond włosy zwiastują kolejne zmiany?

Nowy kolor włosów tancerza wywołał lawinę komentarzy w sieci. Przez lata Marcin Hakiel nosił ciemne włosy, dlatego jego nagła metamorfoza przykuła wzrok wszystkich. Platynowy blond sprawił, że wygląda niemal jak inna osoba. Na ten śmiały krok zareagowała również jego obecna partnerka. Dominika Serowska udostępniła filmik z ćwiczącym ukochanym na swoim profilu, dodając żartobliwy dopisek: "Mój blondas". Taki podpis od razu wywołał falę spekulacji, czy to przypadkiem nie ona zainspirowała go do zmiany fryzury.

Dla niektórych fanów to nowość, ale warto przypomnieć, że Hakiel już kiedyś zdecydował się na tak drastyczną zmianę. Kilka lat temu również przefarbował się na jasny blond, czym wzbudził spore zainteresowanie mediów.

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Tłumaczył wówczas, że zmiana koloru włosów była dla niego symbolicznym odcięciem się od przeszłości. Nastąpiła ona w trudnym momencie jego życia, gdy musiał odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Potrzebował radykalnego kroku, by zamknąć pewien rozdział i ruszyć naprzód. W tamtym czasie powrocie do równowagi psychicznej pomagały mu również regularne ćwiczenia na siłowni, które pozwalały mu rozładować stres.

Poprzednia fascynacja platyną nie trwała jednak długo. Dość szybko wrócił do swojego naturalnego odcienia. Jak sam przyznał, decydujący głos w tej sprawie miała jego córka. Stwierdziła po prostu, że woli tatę w ciemnych włosach. Hakiel posłuchał rad córki i pożegnał się z blondem. Wygląda na to, że historia zatoczyła koło, ale tym razem zmiana wizerunku wydaje się bardziej przemyślana. Jak oceniacie jego nowy look?

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