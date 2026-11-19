Koszykarze Texas Legends pokonali na wyjeździe Memphis Hustle 105:98 w czwartkowym meczu rozgrywek G League, będących oficjalnym zapleczem ligi NBA. Jeremy Sochan zdobył 23 punkty i miał 10 zbiórek, notując swoje pierwsze double-double w tych zmaganiach. Reprezentant Polski okazał się najlepszym strzelcem oraz zbierającym całego spotkania.

Było to drugie zwycięstwo ekipy z Teksasu, w tym pierwsze odniesione na wyjeździe, w pięciu dotychczasowych występach. 23-letni zawodnik wrócił do pierwszej piątki po tym, jak z powodu urazu kostki opuścił poprzednie starcie, zakończone domową porażką z Rio Grande Valley Vipers 97:105.

Statystyki meczowe Polaka i droga do G League.

Polak spędził na parkiecie 41 minut, co stanowi jego najdłuższy czas gry w trwającym sezonie. Trafił siedem z 11 rzutów za dwa punkty, dwa z czterech za trzy punkty oraz wykorzystał wszystkie trzy rzuty wolne. Zgromadził osiem zbiórek w obronie i dwie w ataku, a jego dorobek uzupełniło siedem asyst, cztery straty oraz jeden faul. W czasie przebywania koszykarza na boisku zespół Texas Legends wygrał ten fragment różnicą 10 punktów.

Wybór w drafcie i zdobycie tytułu z nowojorską drużyną.

Kariera reprezentanta kraju w NBA rozpoczęła się cztery lata temu, gdy San Antonio Spurs wybrali go w drafcie z numerem dziewiątym. Po udanych pierwszych latach stracił miejsce w podstawowym składzie, a w lutym 2026 roku klub z Teksasu rozwiązał z nim umowę. Dwa dni później dołączył do New York Knicks, podpisując kontrakt do końca rozgrywek 2025/26, z którymi sięgnął po tytuł, mimo rzadkich występów na boisku.

Przed obecnym sezonem koszykarz podpisał niegwarantowany kontrakt z Portland Trail Blazers, ale umowa została rozwiązana tuż przed startem rozgrywek. Zdecydował się na grę w G League, gdzie z pierwszym numerem w drafcie wybrali go Texas Legends, stanowiący filię klubu NBA Dallas Mavericks.