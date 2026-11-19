Zwycięstwo PGE Projektu Warszawa. Drużyna pokonała Norwida 3:1

W spotkaniu ekstraklasy siatkarzy drużyna PGE Projekt Warszawa pokonała Neonet Norwid Częstochowa 3:1. Poszczególne partie zakończyły się wynikami 22:25, 25:22, 20:25 oraz 21:25 z perspektywy gospodarzy. W kadrze zwycięzców wystąpili między innymi Karol Kłos oraz Bartosz Bednorz.

Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Siatkarz wykonuje atak nad siatką, podczas gdy dwaj przeciwnicy starają się zablokować żółto-niebieską piłkę.