W spotkaniu ekstraklasy siatkarzy drużyna PGE Projekt Warszawa pokonała Neonet Norwid Częstochowa 3:1. Poszczególne partie zakończyły się wynikami 22:25, 25:22, 20:25 oraz 21:25 z perspektywy gospodarzy.
Składy obu zespołów
Neonet Norwid Częstochowa: Żeljko Corić, Jakub Kiedos, Pablo Kukartsev, Oskar Kierstein Madsen, Jakub Nowak, Daniel Popiela - Dominik Jaglarski (libero) - Isaac Heslinga, Mads Kyed Jensen, Tomasz Kowalski, Mateusz Kufka, Artur Sługocki
PGE Projekt Warszawa: Karol Kłos, Brandon Koppers, Michał Kozłowski, Bartłomiej Lemański, Yuri Romano, Kevin Tillie - Damian Wojtaszek (libero) - Bartosz Bednorz, Jan Firlej, Bartosz Gomułka, Jakub Strulak