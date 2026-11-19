Polscy internauci kojarzą Roberta Burneikę głównie pod pseudonimem „Hardkorowy Koksu”. Kulturysta zdobył przed laty ogromną popularność w sieci dzięki specyficznemu poczuciu humoru oraz powiedzonkom, które weszły do potocznego języka. Choć ostatnio jego obecność w rodzimych mediach nieco osłabła, teraz znów jest o nim głośno. Powodem okazała się transakcja sprzedaży luksusowej posiadłości pod Warszawą, która ze względu na gigantyczną kwotę wzbudziła wielkie emocje. Wiadomo już, że rezydencja trafiła w ręce nowego nabywcy.

Budynek zlokalizowany jest w rejonie Wyszkowa, skąd dojazd do stolicy zajmuje około 35 minut. Wnętrza zaprojektowano w bardzo wysokim standardzie i z dużą dbałością o detale, jednak to osoba samego sprzedającego przyciągała największą uwagę na rynku nieruchomości. Burneika, który wypromował w Polsce słynny zwrot „Nie ma lipy”, zadbał o to, by powiedzenie miało odzwierciedlenie w rzeczywistości, dlatego podłogi w jego domu wyłożono drewnem dębowym.

Sam kulturysta osobiście zaangażował się w promocję oferty w internecie. Na swoich profilach na Facebooku oraz YouTubie opublikował nagranie prezentujące fragmenty domu, w którym zachęcał potencjalnych nabywców do bezpośredniego kontaktu. Całe wideo zostało utrzymane w typowym dla niego, żartobliwym tonie i zawierało liczne nawiązania do jego najpopularniejszych haseł.

Według informacji zawartych w ofercie sprzedaży, powierzchnia budynku wynosi aż 450 metrów kwadratowych. Przyszły właściciel zyskał dostęp między innymi do nowoczesnej kuchni, przestronnego salonu, garażu oraz specjalnie wydzielonej, dużej strefy relaksu. Wszystkie te udogodnienia i detale wykończenia Burneika dokładnie omówił we wspomnianym materiale wideo na swoim kanale w serwisie YouTube.

Obecnie proces sprzedaży został już oficjalnie zakończony sukcesem. Zagadką pozostaje jedynie ostateczna kwota, na jaką umówiły się strony transakcji, ponieważ cena wywoławcza nieruchomości opiewała na 3,3 mln złotych.