Koszykarze Zastalu Zielona Góra pokonali na wyjeździe słowacki zespół Patrioti Levice 90:88 w siódmej kolejce grupy B Pucharu Europy FIBA. To piąte zwycięstwo wicemistrzów Polski, którzy do występów na europejskich parkietach wrócili po dwóch latach.

Dzięki tej wygranej drużyna zrewanżowała się rywalom za porażkę 71:74 we własnej hali.

Przebieg spotkania. Decydujące punkty w końcówce

Spotkanie toczyło się pod kontrolą Zielonogórzan, którzy pod koniec drugiej kwarty osiągnęli prowadzenie 53:40. W końcówce trzeciej części meczu prowadzili jeszcze wyżej, różnicą 17 punktów przy wyniku 69:52. Największa w tym zasługa Veljko Brkicia i nowego gracza Marcusa Lewisa.

W końcówce gospodarze zmniejszyli straty. Istotny udział miał w tym były zawodnik Dzików Warszawa Tahlik Chavez, który uzyskał między innymi 11 punktów z rzędu w niespełna 80 ostatnich sekund pojedynku.

Wynik meczu. Punkty zawodników

Patrioti Levice - Zastal Zielona Góra 88:90 (25:21, 17:32, 21:21, 25:16).

Zastal: Veljko Brkić 21, Trazarien White 16, Marcus Lewis 14, Gauthier Denis 13, Conley Garrison 9, Beau Beech 8, Filip Matczak 7, Krzysztof Sulima 2, Jakub Galewski 0, Andrzej Mazurczak 0, Sebastian Marciniak 0.

Najwięcej dla Patrioti: Jelani Watson-Gayle 21, Tahlik Chavez 19, Chuba Ohams 16.

Sytuacja w tabeli. Zasady awansu

Zastal ma obecnie bilans pięciu zwycięstw i dwóch porażek, a identycznym dorobkiem legitymują się Coretec Ostenda oraz FIATC Girona z Andrzejem Plutą.

W dziewiątej kolejce, już po przerwie na mecze eliminacji mistrzostw świata 2027, zespół trenera Arkadiusza Miłoszewskiego podejmie FIATC Girona 9 grudnia. W pierwszym spotkaniu w Hiszpanii drużyna Pluty, który w minionym sezonie był MVP finałów polskiej ekstraklasy, odniosła wysokie zwycięstwo nad Zielonogórzanami 109:68.

Rywalizacja w rozgrywkach 2026/27 toczy się w pierwszym etapie w ośmiu sześciozespołowych grupach. Dwie najlepsze ekipy z każdej wywalczą awans do kolejnej rundy, którą będą cztery grupy po cztery zespoły.