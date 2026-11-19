44-letni Toni Golem został oficjalnie pierwszym trenerem grającego w ekstraklasie Śląska Wrocław, a jego głównym zadaniem jest uratowanie zespołu przed spadkiem. Chorwat przez niemal dwa lata pełnił w klubie funkcję asystenta zwolnionego Słoweńca Ante Simundzy. Szkoleniowiec zadebiutował już na ławce trenerskiej w zremisowanym 0:0 spotkaniu z Piastem Gliwice, jednak prowadził wówczas beniaminka jedynie jako trener tymczasowy.

Włodarze klubu zwlekali z oficjalnym ogłoszeniem decyzji.

Wybór docelowego szkoleniowca miał rozstrzygnąć się w przerwie na mecze reprezentacji w Lidze Narodów. Z powodu opóźniającej się decyzji nie zorganizowano tradycyjnej konferencji prasowej przed wyjazdem do Szczecina na spotkanie z Pogonią, ponieważ nie było osoby mogącej odpowiadać na pytania dziennikarzy. Informację o zatrudnieniu Golema podano ostatecznie w czwartek, na 24 godziny przed meczem.

Prezes Śląska Remigiusz Jezierski tak wyjaśnił wybór w oficjalnym komunikacie.

„W trakcie poszukiwań nowego trenera braliśmy pod uwagę różne rozwiązania, ale zdecydowaliśmy się powierzyć tę rolę trenerowi Golemowi. Jest już we Wrocławiu niemal dwa lata, doskonale zna klub, a po pierwszych treningach i meczu z Piastem Gliwice dało się zauważyć pozytywną reakcję w zespole oraz to, że szkoleniowiec ma plan na tę drużynę. Wierzymy, że jest to decyzja właściwa, która pomoże nam w osiągnięciu naszych celów sportowych”.

Nowy trener wrocławian grał wcześniej w polskiej lidze.

Chorwat może być kojarzony przez kibiców ze swoich występów w barwach Górnika Łęczna oraz Ruchu Chorzów. Po zakończeniu kariery piłkarskiej pracował jako asystent między innymi w Hajduku Split, a także prowadził samodzielnie drużyny NK Solin oraz NK Triglav.

Śląsk po 14 kolejkach zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy z dorobkiem 10 punktów. W tym roku wrocławian czekają jeszcze mecze z Pogonią Szczecin (piątek, o godzinie 20.30), GKS Katowice, Wisłą Płock i Górnikiem Zabrze.