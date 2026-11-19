Koszykarze Zastalu Zielona Góra odnieśli piąte zwycięstwo w 7. kolejce grupy B Pucharu Europy FIBA. Wicemistrz Polski pokonał na wyjeździe słowacki zespół Patrioti Levice 90:88 (21:25, 32:17, 21:21, 16:25). Zielonogórzanie zrewanżowali się za porażkę we własnej hali 71:74.

Przebieg spotkania na Słowacji

Mecz był pod kontrolą gości, którzy pod koniec drugiej kwarty wygrywali 53:40. W końcówce trzeciej części gry prowadzili już różnicą 17 punktów (69:52). Duża w tym zasługa nowego gracza Marcusa Lewisa oraz Veljko Brkicia.

Gospodarze w końcówce zmniejszyli dystans. Istotny udział miał w tym były zawodnik Dzików Warszawa Tahlik Chavez, który w niespełna 80 ostatnich sekund zdobył 11 punktów z rzędu.

Punkty w meczu Patrioti Levice – Zastal Zielona Góra

Zastal: Veljko Brkić 21, Trazarien White 16, Marcus Lewis 14, Gauthier Denis 13, Conley Garrison 9, Beau Beech 8, Filip Matczak 7, Krzysztof Sulima 2, Jakub Galewski 0, Andrzej Mazurczak 0, Sebastian Marciniak 0.

Najwięcej dla Patrioti: Jelani Watson-Gayle 21, Tahlik Chavez 19, Chuba Ohams 16.

Sytuacja w grupie i kolejny mecz

Zastal wrócił do europejskich pucharów po dwóch latach i ma obecnie bilans 5-2. Taki sam dorobek mają Coretec Ostenda oraz FIATC Girona, w której gra Andrzej Pluta.

W 9. kolejce, po przerwie na mecze eliminacji mistrzostw świata 2027, zespół trenera Arkadiusza Miłoszewskiego zagra u siebie z FIATC Girona. Mecz odbędzie się 9 grudnia. W pierwszym spotkaniu w Hiszpanii drużyna Pluty, MVP finałów polskiej ekstraklasy w minionym sezonie, wygrała z Zielonogórzanami 109:68.

W pierwszym etapie rozgrywek 2026/27 rywalizacja toczy się w ośmiu sześciozespołowych grupach. Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do kolejnej rundy, w której powstaną cztery grupy po cztery zespoły.