Niedawna prezentacja najnowszej kolekcji marki MMC wzbudziła ogromne zainteresowanie. Wydarzenie tradycyjnie przyciągnęło czołowe postacie polskiego show-biznesu. Projektanci Ilona Majer oraz Rafał Michalak już od trzydziestu lat odpowiadają za wizerunek największych rodzimych gwiazd. Twórcy od zawsze traktują priorytetowo budowanie trwałych relacji ze swoimi klientami. Dzięki takiemu podejściu w momentach, gdy sami potrzebują wsparcia, znani przyjaciele chętnie im go udzielają.

Pokaz MMC przyciągnął tłumy. Anna Wyszkoni, Edyta Herbuś i Maffashion na ściance

Na modowej imprezie pojawiły się najpopularniejsze postacie znane z mediów. Wśród zgromadzonej publiczności zasiadły między innymi Edyta Herbuś, Maffashion oraz Anna Wyszkoni, której strój wywołał ogromne poruszenie wśród internautów, natomiast na samym wybiegu w roli modelek zaprezentowały się Lara Gessler i Jessica Mercedes. Największe zdumienie obecnych na miejscu fotoreporterów, a chwilę później także użytkowników sieci, wywołały jednak identyczne ubrania u kilku pań.

Skąd wzięła się taka sytuacja? Zazwyczaj znane osoby dokładają przecież wszelkich starań, aby wyglądać oryginalnie w blasku fleszy. Spotkanie na jednej imprezie innej celebrytki w bliźniaczym stroju traktuje się powszechnie jako towarzyską katastrofę. Tym razem jednak identyczne kreacje na pokazie MMC nie były efektem przypadkowej modowej wpadki, a sytuacja miała zupełnie odwrotny charakter.

Każdy projekt, który realizujemy, jest głęboko osadzony w naszym sercu. Ja dzisiaj już mówiłam kilkakrotnie, że zaczęliśmy myśleć o tej kolekcji po współpracy z ELLE. ELLE organizowało pokaz inspirowany Belle Époque i tam nas zaproszono do stworzenia sylwetek MMC. Wtedy powstał pomysł, że nie będziemy robić sukni, tylko będziemy się inspirować zdekonstruowanym frakiem. A ponieważ bardzo dużo czasu i emocji włożyliśmy w te przygotowania, to trochę chcieliśmy cząstkę tego pokazu zawrzeć w tym naszym głównym pokazie. Wymieszaliśmy te inspiracje z bardzo współczesnymi i stąd wyszedł chyba bardzo nowoczesny miks - wyjaśniła w rozmowie z „Super Expressem” Ilona, założycielka marki.

Edyta Herbuś tłumaczy identyczne kreacje na pokazie MMC. To celowy zabieg projektantów

Obecne na pokazie celebrytki nie miały żadnego problemu z tym, że prezentują się przed obiektywami dokładnie w takich samych frakach, jakie założyły inne zaproszone panie. Edyta Herbuś zdradziła dziennikarzom, że za stylizacje gości odpowiadali sami właściciele marki MMC, którzy przekazali gwiazdom jednakowe komplety różniące się jedynie kolorem.

Dzisiaj jest taka koncepcja, że kilka wybranych gwiazd otrzymało ten sam zestaw – w kolorze białym, śmietankowym albo czarnym. Każda z nas wystylizowała go na swój sposób. To jest właśnie set MMC, a do tego dobrałam krawat. Tak naprawdę to pasek, ale dzisiaj robi mi za krawat. Do tego taki cekinowy topik - mówiła w wywiadzie dla „SE” zachwycona Edyta Herbuś.

Rodzime sławy udowodniły, że nawet bazując na identycznych częściach garderoby, można umiejętnie wykorzystać akcesoria i skutecznie wyróżnić się z tłumu podczas branżowego wyjścia. Właśnie na takiej zabawie formą polega przecież moda. W przygotowanej galerii zdjęć dokładnie widać, jak poszczególne gwiazdy przemyciły własny styl do jednakowych projektów.

Duet MMC zdradza, czy się kłóci podczas pracy. Szok, co wyszło na jaw!