Malwina Buss i Tomasz Włosok zostaną rodzicami po raz drugi. Aktorka szczerze o trudach ciąży

Malwina Buss i Tomasz Włosok ogłaszają ciążę na Instagramie

Rodzimy show-biznes przeżywa obecnie prawdziwy wysyp radosnych informacji o powiększających się rodzinach. Całkiem niedawno efektem zdjęciowej sesji z ciążowym brzuszkiem pochwaliła się 36-letnia Patrycja Komorowska, partnerka 56-letniego Pawła Deląga, jednak to zaledwie jeden z wielu takich przypadków. Od dłuższego czasu celebryci niezwykle chętnie publikują w sieci wzruszające komunikaty dotyczące oczekiwania na potomstwo lub narodzin swoich pociech, pokazując fanom fragmenty prywatnego życia.

Teraz do tego zaszczytnego grona wpisali się 34-letnia Malwina Buss oraz 35-letni Tomasz Włosok. Odtwórczyni znanych ról serialowych postanowiła wykorzystać swój profil na Instagramie, aby obwieścić światu radosną nowinę, dodając do wpisu obszerną galerię zdjęć i krótkich filmików. Przyszła mama nie zamierzała jednak owijać w bawełnę i przyznała wprost, że początki stanu błogosławionego okazały się dla niej wyjątkowo wymagające pod względem fizycznym i samopoczucia.

„Heja, ostatnio mnie tu nie było. Walka z całodziennymi mdłościami (które ktoś przez chyba żart nazwał porannymi albo śpiewaniem do kibla jak to mówi Tomek) i głównie spanie sprawiały, że chciałam tylko przetrwać ten okrutny czas jakim jest pierwszy trymestr. Kac jednodniowy to jeszcze, ale jak trwa prawie trzy miesiące to już jest okrutne. Powoli wracam do żywych 🌞 (chwała za antywymiotne leki )” – napisała na Instagramie Malwina Buss.

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Dzieci Malwiny Buss i Tomasza Włosoka. Gwiazdy po raz drugi zostaną rodzicami

W udostępnionej galerii znalazł się kadr, na którym 34-latka dumnie prezentuje zmieniającą się sylwetkę. Uwagę zwraca również drugi plan, gdzie ojciec dziecka postanowił żartobliwie zaprezentować własne krągłości w odpowiedzi na pozycję partnerki, co mocno rozbawiło internautów. Dla dwójki uznanych aktorów będzie to już kolejna latorośl, ponieważ równe pięć lat temu powitali na świecie swoją pierworodną córkę, która otrzymała imię Jagoda.

Drogi artystów przecięły się dekadę temu i od tamtego momentu budują niezwykle solidny związek, konsekwentnie unikając przy tym nadmiernego blasku fleszy. 34-latka zdobyła sympatię telewidzów głównie za sprawą występów w popularnych produkcjach telewizyjnych, takich jak "Barwy szczęścia" oraz "Na dobre i na złe". Jej 35-letni partner z kolei wyrósł na jedną z najbardziej obiecujących postaci współczesnej kinematografii w Polsce, regularnie zbierając świetne recenzje za role na wielkim ekranie.

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