Baby boom w polskim show-biznesie. Gwiazda seriali TVP pokazała ciążowe krągłości

Rok 2026 zapowiada się niezwykle emocjonująco dla polskich celebrytów. Pierwsze wspólne pociechy powitali na świecie Marcin Gortart i jego żona Żaneta, a także Klaudia i Valentyn, których widzowie poznali dzięki udziałowi w randkowym show Telewizji Polskiej - "Rolnik szuka żony". We wtorek, 10 lutego 2026 roku przyszło na świat również pierwsze wspólne dziecko aktorki Olgi Frycz i tancerza Alberta Kosińskiego. W styczniu po raz drugi mamą została Andziaks. Nie będzie to jedyne dziecko w influencerskim świecie, gdyż narodzin drugiej pociechy wyczekują także Wersow i Friz. Kolejne dziecko w 2026 roku powita na świecie także Lil Masti. Natomiast po raz pierwszy mamami zostaną aktorki Katarzyna Ptasińska i Barbara Garstka oraz Maja Staśko. Teraz radosną nowiną ze światem podzieliła się także aktorka Maria Pawłowska.

Maria Pawłowska spodziewa się narodzin dziecka. Pokazała zmysłową sesję ciążową

Maria Pawłowska to jedna z najbardziej obiecujących aktorek młodego pokolenia. Ukończyła Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, gdzie szlifowała swój warsztat aktorski pod okiem doświadczonych pedagogów. Już podczas studiów dała się poznać jako aktorka o dużym potencjale, angażując się w różnorodne projekty teatralne. Debiutowała na scenie Teatru 6. piętro rolą Ludwisi w sztuce "Chory z urojenia". Widzowie znakomicie znają ją natomiast z popularnych seriali Telewizji Polskiej. Maria Pawłowska wystąpiła między innymi w takich produkcjach, jak "Leśniczówka", gdzie wcielała się w rolę Ewy, sekretarki Krzysztofa; "Stulecie Winnych" (Michelle), "Korona królów. Jagiellonowie" oraz jego kontynuacji "Królowie", w których grała rolę Królowej Zofii Holszańskiej.Maria Pawłowska, która od dłuższego czasu nie zamieszczała nowych postów na Instagramie tym razem dodała zdjęcie, na którym eksponuje ciążowe krągłości.