Późne macierzyństwo w polskim i zagranicznym show-biznesie. Te gwiazdy urodziły po czterdziestce

W obecnych czasach pary coraz rzadziej decydują się na powiększenie rodziny w wieku między 20 a 30 rokiem życia. Zdobywanie wykształcenia, rozwój osobisty i kariera są na pierwszym miejscu, a dopiero po osiągnięciu pewnego statusu i stabilizacji finansowej, decydują się na rodzicielstwo. Bywa również tak, że upragniona ciąża nie przychodzi pomimo wysiłków, a problemy z zajściem w ciążę wymagają skomplikowanego leczenia lub szukania innych sposobów, aby marzenia o dziecku stały się rzeczywistością. Bywa również tak, że kobiety w późnym wieku odnajdują osobę, z którą pragną założyć rodzinę. Późne macierzyństwo ma wiele zalet.

Kobiety, które czekają z założeniem rodziny, często mają bardziej ugruntowaną pozycję zawodową i większe bezpieczeństwo finansowe. Mogą pozwolić sobie na lepsze warunki życia dla dziecka, inwestować w jego edukację i rozwój.

Kobiety w starszym wieku często czują się bardziej stabilne emocjonalnie i są lepiej przygotowane do radzenia sobie z wyzwaniami macierzyństwa. Doświadczenie życiowe pozwala podejmować bardziej przemyślane decyzje dotyczące wychowania dzieci.

Osoby decydujące się na dziecko w późniejszym wieku często są w bardziej stabilnych związkach, co może tworzyć silniejsze fundamenty dla rodziny.

Gwiazdy, które zostały mamami w dojrzałym wieku

Dla kobiet, które prężnie rozwijają swoją karierę w show-biznesie - czy to polskim, czy zagranicznym - niekiedy trudno jest zrezygnować z zaplanowanych do przodu na kilka miesięcy, a nawet lat, projektów. Ciężko jest im nawet czasami zbudować na tyle stabilną relację z drugą osobą, aby być pewnym swoich uczuć i uczuć partnera. Czasami potrzeba wielu lat, aby w tym zwariowanym świecie stworzyć wartościową relację i założyć rodzinę. Chcemy pokazać, że macierzyństwo w dojrzałym wieku potrafi być bardzo satysfakcjonujące. Zobaczcie, które gwiazdy z polski i świata zostały mamami po czterdziestce.

Joanna Krupa

Jurorka "Top Model" 2 listopada 2019 roku powitała na świecie swoją córkę, Ashę-Leigh Nunes. Modelka miała wówczas 40 lat.

Salma Hayek

Salma Hayek i Francois-Henri Pinault tworzą parę od 2006 roku. Rok później, w 2007 roku na świat przyszła ich córka Valentina Paloma. Aktorka miała wtedy 41 lat.

Małgorzata Rozenek

Małgorzata Rozenek ma troje dzieci. Dwóch synów urodziła, gdy była żoną Jacka Rozenka. Po rozstaniu z aktorem, znalazła szczęście u boku Radosława Majdana, z którym postanowiła założyć rodzinę. Henryk przyszedł na świat w 2020 roku, gdy celebrytka miała 42 lata. Wszystkie dzieci gwiazdy przyszły na świat dzięki metodzie in vitro.

Eva Mendes

Aktorka jest od 2011 roku związana z Ryanem Goslingiem. Tworzą jedną z najpiękniejszych par Hollywood. Mają dwie córki. W 2014 roku na świat przyszła Esmeralda, a dwa lata później, w 2016 roku urodziła się Amanda. Mendes pierwszą córkę powitała na świata, gdy miała 40 lat.

Katarzyna Figura

Aktorka jest mamą trojga pociech. W 1987 roku urodził się jej syn, którego ojcem jest Jan Chmielewski. Kasia Figura miała 40 lat, gdy po raz drugi została mamą. W 2002 i 2005 roku na świecie pojawiły się kolejno Koko Claire i Kaszmir Amber. Ich ojcem jest Kai Schoenhals, z którym Figura rozwiodła się w 2021 roku.

Eva Longoria

Aktorka została po raz pierwszy mam, gdy miała 43 lata. Jej syn Santiago Enrique przyszedł na świat w 2018 roku.

Katarzyna Skrzynecka

Aktorka zdecydowała się zostać mamą, gdy poznała swojego obecnego partnera Marcina Łopuckiego. Mają córkę Alikię Ilię, która przyszła na świat w 2011 roku, gdy Skrzynecka miała 41 lat.

Janet Jackson

Artystka również należy do grona mam, które w późnym wieku zdecydowały się powiększyć rodzinę. Janet w 2016 roku przerwała trasę koncertową, a niedługo później oświadczyła, że spodziewa się dziecka. Jej syn Eissa Al Man urodził się w styczniu 2017 roku, a piosenkarka miała wtedy 51 lat.

Natalia Kukulska

Piosenkarka jest mamą sporej gromadki. Ma troje dzieci. Ostatnie z nich - Laura - przyszła na świat w 2017 roku, gdy Natalia miała 41 lat.

Céline Dion

Artystka ma troje dzieci. Wszystkie poczęła dzięki metodzie in vitro. Choć pierwszego syna urodziła w wieku 33 lat, w wieku 42 lat wydała na świat bliźniaki. Chłopcy urodzili się w 2010 roku.

Justyna Steczkowska

Piosenkarka ma dwóch dorosłych synów i córkę, która przyszła na świat w 2013 roku, gdy Justyna miała 41 lat.

Rachel Weisz

Aktorka jest żoną Daniela Craiga. Mają dzieci z poprzednich związków oraz jedno wspólne. W 2018 roku urodziła się Grace. Rachel miała wówczas 48 lat.

Małgorzata Kożuchowska

Polska gwiazda kina w dojrzałym wieku oświadczyła, że zostanie mamą. Syna Jana urodziła w 2014 roku, gdy miała 43 lata.

Susan Sarandon

Aktorka przez wiele lat słyszała od lekarzy, że będzie miała problem z zajściem w ciążę, a wszystko z powodu endometriozy. W późnym wieku doczekała się trojga pociech. Pierwsze przyszło na świat w 1985, gdy aktorka miała 39 lat. Kolejni synowie urodzili się kolejno w 1989 i 1992 roku. Susan miała 43 i 46 lat.

Katarzyna Sokołowska

Jurorka programu "Top Model" i reżyserka pokazów mody zaskoczyła nowiną o ciąży w bardzo dojrzałym wieku. Jej syn Ivo Lew pojawił się na świecie w 2022 roku. Celebrytka miała wówczas 49 lat.

Mariah Carey

Diwa sprawuje opiekę nad swoimi dwoma pociechami. Bliźniaki, Monroe i Moroccan, przyszły na świat w 2011 roku, gdy piosenkarka miała 42 lata.

Katarzyna Warnke

Aktorka przez wiele lat tworzyła małżeństwo z Piotrem Stramowskim, z którym doczekała się dziecka. Ich córka Helena przyszła na świat w 2019 roku, gdy Kasia miała 42 lata.

Monica Bellucci

Aktorka, wraz z Vincentem Casselem doczekali się dwojga dzieci. Deva urodziła się w 2004 roku, gdy Bellucci miała 40 lat. Druga pociecha, również córka, Léonie, dołączyła do rodziny w 2010 roku, gdy aktorka miała 46 lat. Aktorka sama przyznała, że wcześniej nie była gotowa na dzieci.

Anna Korcz

Aktorka, z pierwszego małżeństwa z Robertem Korczem ma dwoje dzieci - Anię i Kasię. Gdy poślubiła drugiego męża - Pawła Pigonia - ponownie zdecydowała się na macierzyństwo. Jan urodził się w 2010 roku, gdy aktorka miała 42 lata.