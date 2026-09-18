Po 10 latach od "Chantaje" stworzyli kolejny hit! Maluma i Shakira poszli na całość

Nowy utwór Malumy i Shakiry, „Agua”, to zmysłowe merengue, które mistrzowsko łączy tropikalną energię z nowoczesną produkcją. Osią kompozycji ponownie staje się niezwykła chemia wokalna między nimi dwoje. Tym razem opiera się ona na prostej, lecz chwytliwej metaforze: choć oboje potrzebują wody, ich wspólne pojawienie się sprawia, że wszystko staje w ogniu. To piosenka pełna napięcia, flirtu i wzajemnego zrozumienia, która zręcznie nawiązuje do charakteru ich poprzednich wspólnych nagrań, unikając przy tym taniej nostalgii.

Maluma i Shakira: duet, który pokochali fani

Historia artystycznej współpracy Malumy i Shakiry to pasmo sukcesów, które rozpoczęło się od globalnego hitu „Chantaje”. Następnie przyszedł czas na takie utwory jak „Trap”, „Clandestino” oraz remix „La Bicicleta” z Carlosem Vivesem. Warto podkreślić, że Shakira była jedną z pierwszych gwiazd światowego formatu, które dostrzegły potencjał Malumy na samym początku jego międzynarodowej kariery, a ich relacja przetrwała próbę czasu. Niedawno artyści znów spędzili razem czas, tym razem w jego hodowli koni w Medellín, z dala od blasku fleszy i studia nagraniowego, co świadczy o głębi ich relacji.

Utwór „Agua” wnosi do projektu „Loco X Volver” zupełnie nową jakość brzmienia. Premierze towarzyszy spektakularny teledysk w reżyserii Hannah Lux Davis, jednej z najbardziej cenionych twórczyń wizualnych w świecie popu. Klip buduje wciągający świat oparty na motywie wody – refleksy, płynne powierzchnie, blask i dynamiczny taniec tworzą nieprzerwane napięcie między artystami, stanowiąc jeden z najmocniejszych akcentów wizualnych albumu.

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Nowy hit od Malumy i Shakiry

Powrót tych dwóch gigantów muzyki latynoskiej sprawia, że „Agua” to jedna z kluczowych premier w uniwersum „Loco X Volver” i kolejny rozdział w ich wieloletniej wspólnej historii. Dla Shakiry to także kolejny etap w paśmie oszałamiających sukcesów. Niedawno wokalistka zachwyciła jako główna gwiazda pierwszego w historii Halftime Show podczas finału Mistrzostw Świata FIFA, które zgromadziło przed telewizorami rekordowe 2 miliardy widzów. Jej globalny hit „Dai Dai” został okrzyknięty największym utworem roku, spędzając 7 tygodni na szczycie światowych list przebojów, a teledysk do piosenki przekroczył granicę miliarda wyświetleń na YouTube, umacniając jej pozycję jako najpopularniejszej artystki na tej platformie. Jeszcze w tym miesiącu artystka rozpocznie wyprzedaną trasę rezydencką w Madrycie na Shakira Stadium, na którą sprzedano ponad 500 000 biletów. Z tej okazji zaprezentowała również projekt „Es Latina” – miesiąc wydarzeń kulturalnych celebrujących hiszpańskich i latynoamerykańskich twórców.

Maluma ma świetny czas

Sam Maluma to jedna z najbardziej wpływowych postaci współczesnej latynoamerykańskiej sceny muzycznej. Jego kariera, rozpoczęta w 2010 roku, rozwija się w błyskawicznym tempie, przełamując bariery językowe i kulturowe. Pochodzący z Medellín wokalista z powodzeniem łączy reggaeton, pop, trap oraz muzykę urban, ma na koncie wielokrotnie platynowe albumy, pierwsze miejsca na światowych listach przebojów oraz imponujące współprace z takimi gwiazdami jak Madonna, The Weeknd, Jennifer Lopez, Ricky Martin czy wspomniane już Shakira i Beyoncé.

Nowe współprace z Beyoncé i Shakirą to nie tylko dowód na globalny zasięg i szacunek, jakim cieszy się Maluma, ale także kolejny krok w jego świadomej drodze do ugruntowania statusu legendy latynoskiej muzyki. Jego zdolność do łączenia pokoleń i stylów, a także nieustanne dążenie do doskonałości, sprawiają, że przyszłość Malumy zapowiada się równie ekscytująco, co jego dotychczasowe osiągnięcia.