Agata Młynarska kupiła zrujnowany dom w Hiszpanii. Kwota zakupu mocno zaskakuje

Hiszpańskie wille przyciągają znane twarze

Znane osobistości chętnie konsumują owoce swojej popularności, przeznaczając zarobione środki na prestiżowe inwestycje. Wielu celebrytów łączy pasję do podróży z biznesem, nabywając luksusowe rezydencje poza granicami naszego kraju. Część z nich traktuje te posiadłości wyłącznie jako wakacyjne bazy wypadowe, podczas gdy inni decydują się na stałą emigrację do cieplejszych zakątków świata. Dominującym kierunkiem pozostają zazwyczaj państwa gwarantujące słoneczną pogodę przez cały rok.

Wśród właścicieli zagranicznych rezydencji znajduje się 42-letnia Natalia Siwiec, która od dłuższego czasu uwiła sobie gniazdko w meksykańskim Tulum. Z kolei 58-letnia Kayah zgromadziła imponujący portfel nieruchomości zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Szczególną sympatią polskich elit cieszy się Półwysep Iberyjski. To właśnie tam, zainspirowani przez 61-letniego Piotra Gąsowskiego, swoje miejsce na ziemi znaleźli Joanna Koroniewska oraz jej Maciej Dowbor.

Do grona posiadaczy hiszpańskich adresów dołączyła całkiem niedawno 67-letnia Katarzyna Dowbor. Zanim jednak znana prezenterka będzie mogła w pełni cieszyć się nowym domem, czeka ją przeprowadzenie zaawansowanych prac remontowych, w czym ma przecież gigantyczne doświadczenie. Z kolei na początku bieżącego roku klucze do własnego lokum na wybrzeżu Costa del Sol w okolicach Malagi odebrała 40-letnia Barbara Kurdej-Szatan wraz z mężem.

Agata Młynarska znalazła azyl w Walencji

61-letnia Agata Młynarska od lat regularnie odwiedzała południe Europy w towarzystwie swojego męża, Przemysława. Chociaż małżeństwo na co dzień funkcjonuje w stolicy Polski, z którą dziennikarka czuje silną więź, przy każdej możliwej okazji uciekają do krajów o łagodniejszym klimacie. Ich urlopowym wyborem numer jeden nieustannie pozostaje właśnie terytorium Hiszpanii.

Przełom nastąpił podczas zimowego wyjazdu do Walencji w 2018 roku, kiedy to para natknęła się na niezwykle urokliwy budynek. Choć obiekt wymagał przeprowadzenia gruntownej modernizacji, jego wyjątkowy klimat natychmiast urzekł polską dziennikarkę. Małżonkowie podjęli spontaniczną decyzję o nabyciu nieruchomości i samodzielnym nadzorowaniu prac renowacyjnych. Jak przyznała później gwiazda za pośrednictwem mediów społecznościowych na Instagramie, była to miłość od pierwszego wejrzenia.

Niedawno celebrytka pojawiła się jako gość w popularnym podcaście "Galaktyka Plotek". Podczas nagrania audycji ze szczegółami wspominała moment, w którym zapadła ta niezwykle kluczowa dla jej rodziny decyzja.

Mój mąż zobaczył domeczek i tam było napisane "property for rent, for sale" [nieruchomość do wynajęcia, na sprzedaż - red.]. Weszliśmy tam, tak dla zabawy. Ja mówię: "Co my robimy?", a on na to: "Co nam szkodzi, mamy wolny czas". Poprosiliśmy pana, żeby nam pokazał, jak tam jest - opowiadała.

Remont hiszpańskiego domu Młynarskiej i zaskakujące koszty

Lokalny agent zaprezentował parze pobliską okolicę i przedstawił dostępne oferty z rynku nieruchomości. W ten sposób trafili pod adres mocno zaniedbanego budynku, który mimo opłakanego stanu od razu skradł ich serca.

Ten przemiły pan pokazał nam domeczki na wzgórzu. Trafiliśmy do takiego domku z lat 80., trochę zrujnowanego, jak z "Tajemniczego ogrodu", zarośniętego. Gdzieś był jakiś gołąb w kominku, 17 kotów tam latało, brudny basen, brudna ziemia, piękne drzewo cytrynowe i oliwki - dodała Młynarska.

Formalności sfinalizowano błyskawicznie, a następnie przez kolejne miesiące inwestorzy mozolnie przywracali budynkowi dawny blask. We wrześniu minionego roku córka Wojciecha Młynarskiego postanowiła zaprezentować internautom efekty tych prac, pokazując swoją prywatną, śródziemnomorską oazę spokoju. Niewielka, lecz malowniczo położona parcela dysponuje prywatnym basenem oraz dwoma przestronnymi tarasami. Pierwszy z nich oferuje widok na morze i cytrusowe sady, natomiast drugi otoczony jest gęstymi krzewami oliwnymi.

Podczas wywiadu w podcaście gwiazda odniosła się również do finansowego aspektu całej operacji. Choć prezenterka celowo unikała rzucania precyzyjnymi sumami, zdecydowała się na bardzo obrazowe porównanie wydatków. Z jej relacji wynika, że hiszpańska willa uszczupliła ich budżet w stopniu zbliżonym do zakupu średniej wielkości lokum w centrum Warszawy.

Cena nie była wcale taka wysoka. Mniej więcej odpowiednik dwupokojowego mieszkania w Warszawie - przyznała.

40