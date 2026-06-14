Manuel Neuer na kartach historii MŚ 2026. Jakiego wyczynu dokonał bramkarz?

Wielki jubileusz bramkarza podczas MŚ 2026

Niemiecki bramkarz Manuel Neuer po raz kolejny zaznaczył swoją obecność na najwyższym poziomie międzynarodowym. Doświadczony zawodnik powrócił do reprezentacji narodowej po dwuletniej przerwie w grze. W niedzielę rozegrał swój dwudziesty mecz w piłkarskich mistrzostwach świata. Jego zespół odniósł tego dnia bardzo wysokie zwycięstwo, pokonując reprezentację Curacao wynikiem 7:1.

Dzięki temu najnowszemu występowi 40-letni Niemiec znalazł się w wyjątkowym gronie najwybitniejszych golkiperów. Liczba dotychczas rozegranych spotkań na mundialach sprawia, że Manuel Neuer zrównał się z Hugo Llorisem. Francuz był do tej pory samodzielnie najlepszym bramkarzem w tym historycznym zestawieniu. Rozegranie dwudziestu gier na tak ważnej imprezie świadczy o długowieczności zawodników grających na tej pozycji.

Kto rozegrał najwięcej meczów na mundialu?

Klasyfikacja wszech czasów pod względem liczby meczów w mistrzostwach świata obejmuje naturalnie również graczy z pola. Absolutnym rekordzistą w tym prestiżowym zestawieniu niezmiennie pozostaje Argentyńczyk Lionel Messi. Wygrany w 2022 roku w rzutach karnych finał przeciwko Francji był jego dwudziestym szóstym spotkaniem. Zawodnik wciąż występuje na boiskach, dlatego teraz będzie miał okazję śrubować ten doskonały wynik.

W ścisłej czołówce tego rankingu od dziesięcioleci znajduje się również dwóch reprezentantów Polski. Najwyżej sklasyfikowanym obrońcą z naszego kraju jest Władysław Żmuda, który zaliczył dokładnie dwadzieścia jeden gier na mundialach. Tuż za nim w zestawieniu widnieje legendarne nazwisko Grzegorza Lato. Słynny polski napastnik ma w swoim piłkarskim dorobku o jeden mecz mniej w turniejach tej rangi.