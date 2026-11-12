Anastazja Kuś poszła na całość przy zerowej temperaturze! Tylko spójrz

Bartosz Olszewski
2026-11-12 13:08

Zimowa aura coraz mocniej daje o sobie znać w Polsce, ale listopadowy chłód dla wielu stanowi doskonałą motywację do działania. Anastazja Kuś pokazała, że niskie temperatury nie robią na niej żadnego wrażenia. Utalentowana polska lekkoatletka dokładnie 11 listopada zdjęła na plaży ciepłą odzież i bez cienia zawahania zanurzyła się w lodowatej wodzie, skupiając na sobie uwagę internautów!

Lekkoatletka Anastazja Kuś. Na miniaturze obok widać ją podczas kąpieli w zimnej wodzie. O morsowaniu przeczytasz w Eska.
Autor: Archiwum prywatne

Warunki atmosferyczne w całej Polsce stają się coraz bardziej wymagające. W wielu regionach wskazania termometrów oscylują wokół zera stopni Celsjusza, a lokalnie spadł już nawet pierwszy w tym sezonie śnieg. Taka aura sprawia, że większość ludzi woli spędzać czas pod ciepłym kocem, popijając gorącą herbatę. Całkowicie odmienną postawę przyjęła jednak utalentowana biegaczka Anastazja Kuś, która w Święto Niepodległości zdecydowała się na ekstremalne hartowanie organizmu!

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Anastazja Kuś i morsowanie
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Anastazja Kuś morsowała 11 listopada przy niskiej temperaturze

Sportsmenka opublikowała wieczorem w mediach społecznościowych nagranie dokumentujące to wyzwanie. Widać na nim, jak 19-letnia lekkoatletka z szerokim uśmiechem na twarzy zdejmuje ubrania i wchodzi do wody wyłącznie w stroju kąpielowym, czapce oraz rękawiczkach, zupełnie nie zważając na przenikliwe zimno i wiatr. Całej sytuacji z brzegu przyglądali się ciepło ubrani spacerowicze, którzy w tym czasie przechodzili po plaży.

Chociaż zanurzenie się w tak zimnym akwenie wymagało ogromnej determinacji, na twarzy Anastazji Kuś nie było widać żadnego dyskomfortu. Młoda zawodniczka udowodniła, że potrafi zachować pełną kontrolę nad własnym ciałem nawet w tak ekstremalnych warunkach.

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W ostatnich sezonach morsowanie cieszy się ogromną popularnością wśród polskich gwiazd sportu, a w przypadku lekkoatletów niesie ze sobą bardzo wymierne korzyści. Zastosowanie zimnych kąpieli pozwala na szybszą regenerację mięśni po wyczerpujących treningach, podnosi odporność organizmu i doskonale przygotowuje psychikę do zbliżających się startów w sezonie halowym. Niewykluczone, że wkrótce śladem polskiej mistrzyni świata juniorów w biegu na 400 metrów pójdą również inni reprezentanci kraju!

ANASTAZJA KUŚ MOGŁA BYĆ JAK ŚWIĄTEK!
Anastazja Kuś
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