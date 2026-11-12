Anastazja Kuś poszła na całość przy zerowej temperaturze! Tylko spójrz

Warunki atmosferyczne w całej Polsce stają się coraz bardziej wymagające. W wielu regionach wskazania termometrów oscylują wokół zera stopni Celsjusza, a lokalnie spadł już nawet pierwszy w tym sezonie śnieg. Taka aura sprawia, że większość ludzi woli spędzać czas pod ciepłym kocem, popijając gorącą herbatę. Całkowicie odmienną postawę przyjęła jednak utalentowana biegaczka Anastazja Kuś, która w Święto Niepodległości zdecydowała się na ekstremalne hartowanie organizmu!

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Anastazja Kuś morsowała 11 listopada przy niskiej temperaturze

Sportsmenka opublikowała wieczorem w mediach społecznościowych nagranie dokumentujące to wyzwanie. Widać na nim, jak 19-letnia lekkoatletka z szerokim uśmiechem na twarzy zdejmuje ubrania i wchodzi do wody wyłącznie w stroju kąpielowym, czapce oraz rękawiczkach, zupełnie nie zważając na przenikliwe zimno i wiatr. Całej sytuacji z brzegu przyglądali się ciepło ubrani spacerowicze, którzy w tym czasie przechodzili po plaży.

Chociaż zanurzenie się w tak zimnym akwenie wymagało ogromnej determinacji, na twarzy Anastazji Kuś nie było widać żadnego dyskomfortu. Młoda zawodniczka udowodniła, że potrafi zachować pełną kontrolę nad własnym ciałem nawet w tak ekstremalnych warunkach.

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W ostatnich sezonach morsowanie cieszy się ogromną popularnością wśród polskich gwiazd sportu, a w przypadku lekkoatletów niesie ze sobą bardzo wymierne korzyści. Zastosowanie zimnych kąpieli pozwala na szybszą regenerację mięśni po wyczerpujących treningach, podnosi odporność organizmu i doskonale przygotowuje psychikę do zbliżających się startów w sezonie halowym. Niewykluczone, że wkrótce śladem polskiej mistrzyni świata juniorów w biegu na 400 metrów pójdą również inni reprezentanci kraju!