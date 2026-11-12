Nowa pula biletów na "Taniec z Gwiazdami". To ostatnia szansa na zakup wejściówek!

Bilety na "Taniec z Gwiazdami" rozchodzą się w mgnieniu oka! Jeśli polowaliście na wejściówki, by przeżyć taneczne emocje na żywo, ale nie udało wam się ich zdobyć, mamy świetną wiadomość. Lada moment telewizja Polsat uruchomi dodatkową, ostatnią pulę biletów i to na najważniejszy ze wszystkich odcinków, czyli wielki finał.

Nowa data finału "Tańca z Gwiazdami"

Finał 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" miał pierwotnie odbyć się 22 listopada. W związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie i ogłoszeniem żałoby narodowej stacja podjęła jednak decyzję o przesunięciu ćwierćfinału na kolejny tydzień, przez co finałowy odcinek zobaczymy w niedzielę 29 listopada.

Zwrot pieniędzy za bilety na widownię "TzG"

Osoby, które kupiły bilety na odwołany odcinek z 8 listopada oraz towarzyszącą mu próbę generalną, otrzymały już zwrot środków. Z kolei dla widzów posiadających wejściówki na pierwotną datę finału (i jego próbę generalną) przygotowano specjalne rozwiązanie – mogli oni bezpłatnie wymienić swoje bilety na nowy termin, 29 listopada. Dzięki temu fani, którzy wcześniej zapewnili sobie miejsca, nie poniosą żadnych dodatkowych kosztów. Mimo to do sprzedaży trafi właśnie dodatkowa pula biletów na wielki finał "Tańca z Gwiazdami"!

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna podczas prób przed ćwierćfinałem

Bilety na finał "Tańca z Gwiazdami"

Sprzedaż dodatkowych wejściówek na długo wyczekiwany finał ruszy w piątek 13 listopada, dokładnie o godzinie 10:00. Do kupienia będą bilety zarówno na próbę generalną, jak i na sam odcinek na żywo, który odbędzie się w niedzielę 29 listopada. Warto podkreślić, że wejściówki zakupione wcześniej na odcinki zaplanowane na 15 i 22 listopada zachowują swoją ważność. Ich posiadacze nie muszą nic robić, by wziąć udział w nagraniach. Bilety na finał "TzG" będą dostępne na stronie www.biletyna.pl.