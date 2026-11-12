Górnik Zabrze rozgromił rywala z pierwszej ligi. 14-letni bliźniacy zadebiutowali na boisku

Kto strzelał gole dla Górnika Zabrze?

Spotkanie kontrolne zakończyło się pewnym zwycięstwem gospodarzy, którzy pokonali trzeci zespół pierwszej ligi aż 6:0. Już do przerwy zabrzanie prowadzili 4:0. Hat-trickiem w tym meczu popisał się Ksawery Semik, który wpisał się na listę strzelców w 16., 21. i 90. minucie. Dwie bramki zdobył Zeidane Inoussa (26. i 46. minuta), a jedno trafienie dołożył Jarosław Kubicki w 36. minucie gry.

Podczas listopadowej przerwy na kadrę drużyna wystąpiła w mocno zmienionym zestawieniu. Górnik Zabrze musiał radzić sobie bez sześciu zawodników powołanych do seniorskich reprezentacji. Na zgrupowania swoich kadr narodowych wyjechali: Kacper Urbański (Polska), Erik Janża (Słowenia), Yvan Ikia Dimi (Kongo), Erik Prekop (Słowacja), Peter Federico (Dominikana) oraz Janis Antiste (Martynika).

Gdzie wystąpią bracia Kondraciukowie?

Braki kadrowe sprawiły, że w ostatnim kwadransie sparingu na murawie pojawili się niezwykle młodzi zawodnicy. W barwach pierwszej drużyny wystąpili 14-letni bliźniacy Marcel i Filip Kondraciukowie. Utalentowani bracia na co dzień trenują i grają w klubowym zespole do lat 17, jednak teraz otrzymali szansę sprawdzenia się na tle starszych rywali.

Dobra postawa młodych graczy zaowocowała powołaniami do reprezentacji Polski U-15 na turniej UEFA Development organizowany w Albanii. Biało-czerwoni zagrają tam kolejno z Wyspami Owczymi (19 listopada), Albanią (21 listopada) i Irlandią Północną (24 listopada). Z kolei wicemistrzowie Polski swój najbliższy mecz ligowy rozegrają 21 listopada, a ich rywalem na wyjeździe będzie Zagłębie Lubin.