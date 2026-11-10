Światowe gwiazdy z polskimi korzeniami. Niektóre nazwiska naprawdę zaskakują

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Polskie korzenie światowych gwiazd. Niektóre rodzinne historie mogą zaskoczyć
Scarlett Johansson, Emily Ratajkowski, Jesse Eisenberg czy Lukas Podolski - co łączy te znane na całym świecie nazwiska? Choć reprezentują zupełnie różne dziedziny, wszyscy mają polskie korzenie. Jedni urodzili się w Polsce lub wychowali w polskich rodzinach, inni dopiero po latach zaczęli odkrywać historię swoich przodków.
Polskie ślady można znaleźć w życiorysach wielu gwiazd, które dziś pojawiają się na największych ekranach, muzycznych scenach i sportowych arenach. Część z nich otwarcie opowiada o swoich związkach z naszym krajem, a niektórzy potrafią nawet mówić po polsku. Są też tacy, których pochodzenie pozostaje mało znaną ciekawostką, mimo ogromnej popularności na całym świecie.
Od Hollywood po największe stadiony. Te nazwiska zna niemal każdy
Wśród zagranicznych aktorów o polskich korzeniach nie brakuje prawdziwych gwiazd. Scarlett Johansson, znana z filmów Marvela, ma polsko-żydowskich przodków ze strony matki. Z kolei Jesse Eisenberg, odtwórca głównej roli w "The Social Network", wielokrotnie podkreślał swoje związki z Polską. Aktor odwiedzał kraj przodków, a jego film "Prawdziwy ból" opowiada o podróży dwóch kuzynów do Polski.
Nie wszyscy wiedzą również, że polskie pochodzenie ma Paul Wesley, czyli Stefan Salvatore z "Pamiętników wampirów". Aktor urodził się jako Paweł Wasilewski, a jego rodzice pochodzą z Polski. Wesley zna język polski i nie ukrywa przywiązania do rodzinnych korzeni.
Ciekawym przykładem jest także Emily Ratajkowski. Modelka i aktorka, która zrobiła międzynarodową karierę, ma polskie korzenie ze strony ojca. Jej nazwisko od lat wzbudza zainteresowanie polskich fanów.
Nie tylko aktorzy! Polskie korzenie mają też znani sportowcy i muzycy
Lista światowych sław związanych z Polską nie kończy się na Hollywood. W świecie sportu doskonałym przykładem jest Lukas Podolski, który urodził się w Gliwicach, ale przez lata reprezentował Niemcy. Podobną historię ma Miroslav Klose, pochodzący z Opola. Obaj zapisali się w historii światowej piłki nożnej.
Polskie korzenie ma również argentyński piłkarz Paulo Dybala, którego dziadek wyemigrował z Polski do Ameryki Południowej. Z kolei Caroline Wozniacki, jedna z najbardziej znanych tenisistek świata, jest córką Polaków i świetnie mówi w naszym języku.
Nie można zapominać o świecie muzyki. Nicole Scherzinger, znana z zespołu The Pussycat Dolls, również ma polskie korzenie, o czym poinformowała we wrześniu 2026 roku. To jedno z tych nazwisk, które mogą szczególnie zaskoczyć fanów.
Kto jeszcze ma polskie korzenie? Sprawdźcie naszą galerię!
Niektóre gwiazdy mają z Polską bardzo bliskie związki, inne znają ją przede wszystkim z rodzinnych opowieści. Niezależnie od tego, czy ich przodkowie wyemigrowali za ocean kilka pokoleń temu, czy sami dorastali w polskich domach, ich historie pokazują, jak wiele polskich śladów można odnaleźć w światowym show-biznesie.
Na liście nie brakuje nazwisk, które doskonale znacie z kinowych hitów, popularnych seriali, list przebojów i największych sportowych wydarzeń. Zajrzyjcie do naszej galerii i przekonajcie się, które światowe gwiazdy mają polskie korzenie. Niektóre z nich mogą być dla was sporym zaskoczeniem!