Światowe gwiazdy z polskimi korzeniami. Niektóre nazwiska naprawdę zaskakują

Polskie korzenie światowych gwiazd. Niektóre rodzinne historie mogą zaskoczyć

Scarlett Johansson, Emily Ratajkowski, Jesse Eisenberg czy Lukas Podolski - co łączy te znane na całym świecie nazwiska? Choć reprezentują zupełnie różne dziedziny, wszyscy mają polskie korzenie. Jedni urodzili się w Polsce lub wychowali w polskich rodzinach, inni dopiero po latach zaczęli odkrywać historię swoich przodków.

Polskie ślady można znaleźć w życiorysach wielu gwiazd, które dziś pojawiają się na największych ekranach, muzycznych scenach i sportowych arenach. Część z nich otwarcie opowiada o swoich związkach z naszym krajem, a niektórzy potrafią nawet mówić po polsku. Są też tacy, których pochodzenie pozostaje mało znaną ciekawostką, mimo ogromnej popularności na całym świecie.

Polskie gwiazdy z zagranicznym pochodzeniem. Czyje korzenie sięgają najdalszych zakątków świata?

Od Hollywood po największe stadiony. Te nazwiska zna niemal każdy

Wśród zagranicznych aktorów o polskich korzeniach nie brakuje prawdziwych gwiazd. Scarlett Johansson, znana z filmów Marvela, ma polsko-żydowskich przodków ze strony matki. Z kolei Jesse Eisenberg, odtwórca głównej roli w "The Social Network", wielokrotnie podkreślał swoje związki z Polską. Aktor odwiedzał kraj przodków, a jego film "Prawdziwy ból" opowiada o podróży dwóch kuzynów do Polski.

Nie wszyscy wiedzą również, że polskie pochodzenie ma Paul Wesley, czyli Stefan Salvatore z "Pamiętników wampirów". Aktor urodził się jako Paweł Wasilewski, a jego rodzice pochodzą z Polski. Wesley zna język polski i nie ukrywa przywiązania do rodzinnych korzeni.

Ciekawym przykładem jest także Emily Ratajkowski. Modelka i aktorka, która zrobiła międzynarodową karierę, ma polskie korzenie ze strony ojca. Jej nazwisko od lat wzbudza zainteresowanie polskich fanów.

Nie tylko aktorzy! Polskie korzenie mają też znani sportowcy i muzycy

Lista światowych sław związanych z Polską nie kończy się na Hollywood. W świecie sportu doskonałym przykładem jest Lukas Podolski, który urodził się w Gliwicach, ale przez lata reprezentował Niemcy. Podobną historię ma Miroslav Klose, pochodzący z Opola. Obaj zapisali się w historii światowej piłki nożnej.

Polskie korzenie ma również argentyński piłkarz Paulo Dybala, którego dziadek wyemigrował z Polski do Ameryki Południowej. Z kolei Caroline Wozniacki, jedna z najbardziej znanych tenisistek świata, jest córką Polaków i świetnie mówi w naszym języku.

Nie można zapominać o świecie muzyki. Nicole Scherzinger, znana z zespołu The Pussycat Dolls, również ma polskie korzenie, o czym poinformowała we wrześniu 2026 roku. To jedno z tych nazwisk, które mogą szczególnie zaskoczyć fanów.

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Kto jeszcze ma polskie korzenie? Sprawdźcie naszą galerię!

Niektóre gwiazdy mają z Polską bardzo bliskie związki, inne znają ją przede wszystkim z rodzinnych opowieści. Niezależnie od tego, czy ich przodkowie wyemigrowali za ocean kilka pokoleń temu, czy sami dorastali w polskich domach, ich historie pokazują, jak wiele polskich śladów można odnaleźć w światowym show-biznesie.

Na liście nie brakuje nazwisk, które doskonale znacie z kinowych hitów, popularnych seriali, list przebojów i największych sportowych wydarzeń. Zajrzyjcie do naszej galerii i przekonajcie się, które światowe gwiazdy mają polskie korzenie. Niektóre z nich mogą być dla was sporym zaskoczeniem!