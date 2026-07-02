Maja Staśko urodziła pierwsze dziecko i pokazała zdjęcia z noworodkiem. Długo walczyła o ciążę!

Maja Staśko ogłosiła narodziny dziecka. Działaczka społeczna pokazała pierwsze zdjęcia noworodka

Maja Staśko z ogromnymi emocjami oraz stresem wyczekiwała dnia rozwiązania. 2 lipca działaczka poinformowała swoich sympatyków o powitaniu na świecie potomka.

Przyfrunęło do nas największe szczęście i spełnienie marzeń. Mama, tata i cała rodzina kocha Cię najbardziej na świecie! - przekazała na swoim profilu Maja Staśko, dołączając fotografie nowo narodzonego dziecka.

Jej wpis natychmiast wywołał lawinę pozytywnych reakcji, a słowa wsparcia popłynęły zarówno od fanów, jak i znajomych ze świata show-biznesu.

"Marzenia jednak się spełniają... Witaj okruszku", "Gratulacje! Cieszę się razem z Tobą!", "Maluchowi gratulujemy Mamy!", "Gratulacje, dużo szczęścia i zdrowia dla was", "Dużo zdrówka dla Was, spokoju i jak najwięcej przespanych nocy" - komentowali zachwyceni internauci.

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Trudna droga Mai Staśko do macierzyństwa. Publicystka zapłaciła za in vitro ogromne pieniądze

Proces starań o potomstwo stanowił dla aktywistki ogromne wyzwanie. Maja Staśko wielokrotnie dzieliła się w przestrzeni publicznej szczegółami dotyczącymi zdiagnozowanej endometriozy oraz przeciągających się prób zajścia w ciążę, przyznając otwarcie, że skorzystała z metody zapłodnienia in vitro. Na bieżąco opisywała poszczególne fazy leczenia i zaznaczała, że chce w ten sposób wesprzeć kobiety zmagające się z analogicznymi trudnościami.

Przez ten rok cały, moje życie było podporządkowane wizytom lekarskim, lekom, zastrzykom. (...) To bardzo trudna droga. Czasem piękna, a często męcząca, bolesna i okropna. Samotna. Nigdy nie wiesz, czy w końcu się uda - napisała Maja Staśko w sieci.

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Złożony proces medyczny wiązał się z ogromnym obciążeniem psychicznym oraz potężnymi wydatkami. Łączny koszt poniesiony przez publicystkę wyniósł ponad 30 tysięcy złotych. Przełom nastąpił jesienią ubiegłego roku, kiedy Maja ogłosiła radosną nowinę o ciąży. Od tamtej pory regularnie publikowała fotografie ze zmieniającą się sylwetką i szczerze pisała o nadziejach oraz lękach związanych z macierzyństwem. Skrupulatnie dokumentowała przygotowania do porodu, nie kryjąc ogromnych emocji w oczekiwaniu na spełnienie wielkiego pragnienia.

Teraz ten zupełnie nowy etap w życiu działaczki właśnie się rozpoczął. Informacja o narodzinach pierwszego dziecka Mai Staśko błyskawicznie obiegła media społecznościowe i wywołała ogromne poruszenie. W sekcji komentarzy pod wpisem zaroiło się od szczerych życzeń oraz gratulacji ze strony obserwatorów i znanych osób.

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