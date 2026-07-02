Hulajnoga elektryczna w Rzeszowie. 16-latek jechał 52 km/h po ulicy

Policyjna kontrola na ulicy Krakowskiej w Rzeszowie

25 czerwca 2026 roku funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie pełnili służbę w nieznakowanym radiowozie. Poruszając się al. Piłsudskiego, zauważyli przed sobą osobę jadącą na hulajnodze elektrycznej. Policjanci dokonali pomiaru prędkości jednośladu, a następnie zatrzymali kierującego do kontroli drogowej na ul. Krakowskiej. W trakcie legitymowania ustalono, że pojazdem poruszał się 16-letni mieszkaniec Rzeszowa.

Prędkość 52 km/h i brak blokady w pojeździe

Podczas interwencji mundurowi potwierdzili, że nastolatek jechał z prędkością 52 km/h. Z policyjnych ustaleń wynika, że hulajnoga elektryczna, którą przemieszczał się 16-latek, mogła rozpędzić się nawet do 79 km/h. Oznacza to, że w urządzeniu została zdjęta fabryczna blokada prędkości. Dodatkowo funkcjonariusze wskazali, że nastolatek poruszał się ulicą, na której obowiązuje zakaz ruchu dla tego typu pojazdów.

Brak uprawnień i sprawa w sądzie rodzinnym

W trakcie sprawdzania wymaganych dokumentów okazało się, że 16-latek nie posiadał przy sobie karty rowerowej. W przypadku osób w jego wieku jest to dokument niezbędny do uzyskania uprawnień do kierowania hulajnogą elektryczną. Policjanci zabezpieczyli materiały dowodowe dotyczące przeprowadzonej kontroli drogowej. Dokumentacja w tej sprawie zostanie przekazana do sądu rodzinnego, który podejmie decyzję w sprawie dalszego losu nastolatka.

Źródło: Policja.pl