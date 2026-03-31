Maja Staśko wzięła ślub! Popularna aktywistka pokazała fotkę z ceremonii

Maja Staśko, która w przeszłości niejednokrotnie wywoływała burzliwe dyskusje na tematy społeczne, polityczne czy feministyczne, tym razem skupiła uwagę na wydarzeniu o charakterze czysto osobistym. Jej publiczne ogłoszenie zaślubin, choć lakoniczne w formie, wzbudziło ogromne zainteresowanie i falę gratulacji.

Maja Staśko wielokrotnie wywoływała emocje

Urodzona w 1990 roku Maja Staśko jest z wykształcenia polonistką, specjalizującą się we współczesnej polskiej poezji. Wielu Polakom jest jednak znana przede wszystkim jako aktywistka feministyczna, która poruszała wiele kontrowersyjnych tematów dotyczących dostępu do aborcji, problemu przemocy czy kwestii seksualności. Swoje ostre wypowiedzi przeniosła w pewnym momencie na walki freak-fightowe w ramach High League. Jest też regularną uczestniczką protestów, gościnią programów telewizyjnych i radiowych oraz autorką książek na tematy społeczne.

ZOBACZ TEŻ: Dom Wojciecha Modesta Amaro i Małgorzaty Rozenek tanieje. Posiadłość w Wilanowie kosztuje miliony!

Rewolucja w życiu prywatnym. Mieszkanie, ślub i oczekiwanie na poród

Jednym z tematów, które często porusza Maja Staśko, jest procedura in vitro i potrzeba zwiększenia jej dostępności dla par bezskutecznie starających się o dzieci. W 2024 roku influencerka poruszyła ten temat na forum Parlamentu Europejskiego. Sama chciała zostać mamą, co w końcu udało się właśnie za pomocą in vitro. Zaledwie dwa tygodnie temu 35-latka pojawiła się na salonach już z wyraźnym brzuchem ciążowym. Zapowiedziała też wtedy rychły ślub z partnerem, który sugerowała już w styczniu zdjęciem z Urzędu Stanu Cywilnego. Ceremonia odbyła się 31 marca. Staśko pokazała w mediach społecznościowych pojedyncze zdjęcie z wymownym podpisem. Szczegóły związku dziennikarki nie są znane, jednak wiemy chociażby, że w kwietniu 2025 roku odebrała wraz z partnerem klucze do wspólnego mieszkania.

"Dziś zostałam żoną mojego ukochanego człowieka" - czytamy na Instagramie aktywistki.

Liczni obserwatorzy feministycznej działaczki ruszyli z gratulacjami. Po ślubie Maja Staśko będzie przygotowywać się do narodzin potomka. Dołączamy do życzeń wszystkiego najlepszego!

