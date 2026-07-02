Sandra Hajduk-Popińska o nowym partnerze w śniadaniówce. Hładki zastąpi Dowbora?

Kto po Dowborze w "Dzień Dobry TVN"? Sandra Hajduk-Popińska odpowiada

Rotacje w gronie gospodarzy "Dzień Dobry TVN" wzbudziły ogromne zainteresowanie publiczności oraz samej ekipy. Decyzja Macieja Dowbora o opuszczeniu formatu zdominowała dyskusje w ostatnich dniach, a jej skutki odczuwalne są również poza obiektywami kamer. Sandra Hajduk-Popińska w wywiadzie z "Super Expressem" nie kryła, że koniec współpracy z dotychczasowym współprowadzącym był dla niej bardzo trudnym momentem.

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Prezenterka wyznała, że podczas finałowych nagrań ciężko było powstrzymać wzruszenie. Tłumaczyła, że targające nią uczucia były tak intensywne, iż ukrywanie ich przed widzami okazało się wręcz niemożliwe.

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Wiedziałam, że tak będzie, bo jestem osobą bardzo emocjonalną. Wszystko mam wypisane na twarzy - i radość, i smutek. Płaczę bardzo intensywnie, nie "filmowo", tylko po prostu szczerze - zdradziła Sandra Hajduk-Popińska.

Jak wskazuje, więź łącząca ją z Maciejem Dowborem nie ograniczała się jedynie do sfery zawodowej. Wspólna praca przed kamerą błyskawicznie przełożyła się na bliską relację, tworząc z nich wyjątkowo zgrany zespół.

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Napisałam kiedyś, że zyskałam brata i to nie były słowa na wyrost. Maciek też napisał o mnie bardzo ciepło. My naprawdę się polubiliśmy, również prywatnie - dodała.

Dziennikarka uspokaja jednak, że zawodowe rozstanie nie oznacza końca ich znajomości. Wprost przeciwnie – ich kontakt będzie kontynuowany na stopie prywatnej.

To, że nie prowadzimy już razem programu, nie znaczy, że zniknęliśmy ze swojego życia. Już jesteśmy umówieni na wspólnego grilla z rodzinami - przyznała z uśmiechem.

W trakcie wywiadu poruszono także wątek Mateusza Hładkiego, który, jak sugerują plotki, mógłby zostać nowym telewizyjnym partnerem Sandry. Hajduk-Popińska błyskawicznie zdementowała te doniesienia, zaznaczając, że jej uwaga koncentruje się teraz na innych sprawach. Tłumaczyła, że nadchodzący czas to praca w systemie zmianowym oraz realizacja nowych projektów wymagających pełnego skupienia.

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To jest ładne, że wszyscy o tym dzisiaj mówią.... Na razie skupiam się na tym, co będzie w wakacje, dlatego że to jest pierwszy raz w historii "Dzień Dobry TVN", kiedy mamy codzienne wydania naszego programu, to jest duże przedsięwzięcie dla każdego z nas - prowadzących, ale przede wszystkim wydawców, którzy przygotowują ten program w redakcji, więc na razie myślimy o tym. Ja będę prowadziła program z różnymi mieszanymi prowadzącymi, zresztą nie tylko ja, no bo Marcin Prokop wyjeżdża na do Stanów kręcić swój program "Niezwykłe Stany Prokopa", więc Marcina też nie będzie, w związku z czym trzeba nas siłą rzeczy jakoś tam rotować i skupiam się na tym. Skupiam się też na tym, że znowu poprowadzę Top of the Top of the Festival, więc znowu ważne dla mnie wyzwanie i powiem szczerze, że naprawdę nawet nie mam czasu teraz myśleć o tym, co będzie we wrześniu, bo myślę o tym, co jest teraz - mówi "Super Expressowi" Sandra Hajduk-Popińska.