Produkcja narkotyków w Kłobucku i Dąbrowie Górniczej. Policja zlikwidowała linię technologiczną

Zatrzymanie busa na drodze krajowej w Lgocie

Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku we współpracy z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach ustalili tożsamość osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Mundurowi wytypowali również punkty, w których dochodziło do wytwarzania nielegalnych substancji. Pierwsza część działań miała miejsce w nocy z 26 na 27 czerwca 2026 roku na drodze krajowej nr 43 w miejscowości Lgota. Funkcjonariusze zatrzymali tam busa, którym jechał 27-letni mężczyzna z Częstochowy oraz 24-letni mieszkaniec powiatu częstochowskiego. Wewnątrz pojazdu policjanci ujawnili kilkadziesiąt plastikowych pojemników wypełnionych cieczą oraz narzędzia mogące służyć do produkcji narkotyków.

Likwidacja laboratorium w Dąbrowie Górniczej

Równocześnie z działaniami na drodze policjanci prowadzili czynności w kilku innych lokalizacjach na terenie Kłobucka, powiatu częstochowskiego oraz Dąbrowy Górniczej. W jednym z budynków gospodarczych na posesji w Dąbrowie Górniczej funkcjonariusze odnaleźli kompletną linię technologiczną przeznaczoną do wytwarzania substancji psychotropowych. Na miejscu zatrzymano kolejne dwie osoby, którymi byli 40-letnia kobieta oraz 55-letni mężczyzna. Podczas przeszukań mundurowi zabezpieczyli co najmniej 40 litrów substancji 3-CMC oraz około 140 litrów prekursorów chemicznych wykorzystywanych do produkcji narkotyków. Przejęto również inne przyrządy i substancje wspomagające ten proceder.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla podejrzanych

Zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty. Dotyczą one między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wytwarzania środków odurzających oraz posiadania przyrządów i substancji służących do ich produkcji. Na wniosek policjantów z Kłobucka i częstochowskiej prokuratury Sąd Rejonowy w Częstochowie podjął decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec wszystkich czterech podejrzanych. Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii za te czyny grozi kara pozbawienia wolności do 20 lat. Policjanci informują, że sprawa ma charakter rozwojowy.

Źródło: Policja.pl