Usiłowanie zabójstwa w Paczkowie. 80-latek zaatakował żonę młotkiem

Atak młotkiem w gminie Paczków

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w porannych godzinach 27 czerwca 2026 roku na terenie gminy Paczków. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Nysie przyjął zgłoszenie od osoby, która zauważyła na ulicy ranną kobietę. Poszkodowana 74-latka poinformowała świadka, że została zaatakowana przez męża przy użyciu młotka. Mundurowi niezwłocznie wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego, a ranna kobieta została przewieziona do szpitala.

Zatrzymanie 80-latka i działania prokuratury

Policjanci bardzo szybko dotarli do 80-letniego mieszkańca powiatu nyskiego podejrzewanego o dokonanie ataku. Mężczyzna został zatrzymany i jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Funkcjonariusze z Nysy pod nadzorem Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nysie przeprowadzili oględziny oraz zabezpieczyli ślady na miejscu zdarzenia. Na wniosek policji i prokuratury sąd zdecydował, że podejrzany spędzi najbliższe 3 miesiące w tymczasowym areszcie.

Surowa kara za usiłowanie zabójstwa

Za usiłowanie zabójstwa 80-latkowi grozi teraz kara dożywotniego pozbawienia wolności. Obecnie mężczyzna przebywa w izolacji, gdzie oczekuje na dalsze etapy postępowania przygotowawczego. Śledczy pod nadzorem prokuratury badają wszystkie okoliczności porannego zajścia, do którego doszło w ostatnią sobotę czerwca. Sprawę prowadzą funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Nysie.

Źródło: Policja.pl