Maja Staśko błyszczy na salonach z ciążowym brzuszkiem. Ogłosiła jeszcze jedną życiową zmianę

Maja Staśko przeszła od klatki MMA na salony i niedługo zostanie matką

Maja Staśko to postać, która wzbudza ogromne emocje w sieci. Jako aktywistka zawsze głośno wyraża swoje poglądy, nie zważając na ewentualną krytykę. Miłośnicy freak-fightów pamiętają ją jednak z innej strony – jako zawodniczkę nieistniejącej już federacji High League. W oktagonie zaprezentowała spore umiejętności, pokonując Ewę "Mrs. Honey" Wyszatycką oraz Marię "Maszę" Graczykowską. Po dwóch zwycięstwach zrezygnowała z dalszych startów i zaczęła głośno krytykować to środowisko. Zanim zaczęła bić się w klatce, przez wiele lat uprawiała gimnastykę artystyczną. O swoich przygotowaniach do debiutu w MMA opowiadała dziennikarzom "Super Expressu" w cyklu "Politycy od kuchni".

"Na razie uczę się, w jaki sposób się bronić i w jaki sposób atakować. To jest dla mnie coś zupełnie nowego, bo ja latami trenowałam gimnastykę artystyczną i tam miałam wszystko wyprostowane, a tu jest zgarbiona sylwetka i zupełnie inny sposób działania"

– relacjonowała Maja Staśko. Dziś jej życie wygląda zupełnie inaczej, bo przygotowuje się do narodzin dziecka. Niedawno zaskoczyła sympatyków, prezentując ciążowe krągłości podczas uroczystości wręczenia nagród "Superbohaterka Wysokich Obcasów 2025".

Maja Staśko dzieli się radością z ciąży i zapowiada rychły ślub

Była gwiazda High League chętnie dzieli się szczegółami dotyczącymi swojego stanu za pośrednictwem mediów społecznościowych. Nie ukrywa, że perspektywa macierzyństwa napawa ją ogromną radością.

"Cały brzuch chodzi mi od ruchów i kopniaków - i to najpiękniejsze doświadczenie w moim życiu. Nie spodziewałam się, że to aż tak niesamowite! Z jednej strony chcę, by ten czas nigdy się nie kończył, z drugiej - tak bardzo chciałabym już trzymać w rękach maleństwo"

– wyznała niedawno na platformie X. Oczekiwanie na potomka to jednak nie wszystko. Aktywistka zdradziła, że przygotowuje się do ślubu. Informację tę ujawniła, odpowiadając na złośliwe komentarze internautów, którzy wytykali jej rzekomą niekonsekwencję w łączeniu feminizmu z macierzyństwem.

"A to nie koniec mojej hipokryzji - niedługo biorę ślub z ukochanym mężczyzną!"

– napisała z przymrużeniem oka Maja Staśko.

